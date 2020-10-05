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Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
05.10.2020 22:35
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Пашинян рассказал Путину о Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора 5 октября обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», — сообщает Кремль

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
А зачем муаё потёрли про "тактическое отступление" у армян? это вечером Погосян завил - пресс-секретарь ихнего министерства обороны.
Пашинян упорно хочет втянуть Россию, но Путин - не дурак, лишь Ростов может предложить.
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