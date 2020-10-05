Пашинян рассказал Путину о Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора 5 октября обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.
«Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», — сообщает Кремль
Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.
Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.