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02.10.2020 20:05
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Армения заявила о ракетном ударе Азербайджана по Степанакерту

Минобороны Армении сообщило о ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики войсками Азербайджана.

«Азербайджан нанес по Степанакерту три удара тяжелыми ракетами», — цитирует ТАСС заявление единого инфоцентра при кабмине Армении.

Ранее днём минобороны Азербайджана обвинило Армению в ударе по селу Сабиркенд из ракетного комплекса «Точка-У». В Армении назвали эту информацию ложью и провокацией, допуская, что после этого заявления Азербайджан использует ракеты.

Утром 2 октября в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться.

Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».

О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (9)

263768691
Несколько лет назад разговаривал с одним армянином-челночником между СПб и Финляндией. Поинтересовался почему он из любимой Армении слинял. Его версия выглядела так. В Армении, как и в РФ у власти чекисты, такие же воры, но еще и двинутые на Карабахе, настоящие психи-милитаристы. Умирать за их хотелки у него желания нет, как нет и желания быть ободранным, как липка. Армения маленькая, каждый чел на виду и скрыться от цепких лап чекистов-бандюганов нет никакой возможности. А Россия - большая, можно, не засвечиваясь, иметь свой гешефт и не жаловаться на жизнь, отстегивая малую толику таможне, чекистам, ментам... далее по списку.
Свифт
.... ранее они ракетой ОТРК мост почти снесли (хорошо видна на видео)
---- Азербайджан ударил по мосту, соединяющему Армению и Карабах (с)
.... а про Точка У действительно вброс , что подтвердил репортаж азербайджанской стороны с "места события" .... якобы воронка с свежей землёй, нет обожжённого грунта и ....никаких останков ракеты, в руках лишь маленький осколок непонятно от чего.
hal9000
людей вывести..пусть бомбят....это все дорогое удовольствие..у азеров хоть и нефть но денег на бомбы надолго не хватит..заодно у турков высосут бюджет...одна проблема к нам нищие гастеры попрут скоро..а это преступность и прочее связанное с нищетой...
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