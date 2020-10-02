Армения заявила о ракетном ударе Азербайджана по Степанакерту
Минобороны Армении сообщило о ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики войсками Азербайджана.
«Азербайджан нанес по Степанакерту три удара тяжелыми ракетами», — цитирует ТАСС заявление единого инфоцентра при кабмине Армении.
Ранее днём минобороны Азербайджана обвинило Армению в ударе по селу Сабиркенд из ракетного комплекса «Точка-У». В Армении назвали эту информацию ложью и провокацией, допуская, что после этого заявления Азербайджан использует ракеты.
Утром 2 октября в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться.
Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».
О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.