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02.10.2020 14:04
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Азербайджан обвинил Армению в обстреле села из тактического ракетного комплекса

Село Сабиркенд в Азербайджане было подвергнуто обстрелу с территории Армении из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 2 октября сообщает «Спутник. Азербайджан» со ссылкой на минобороны страны.

В населенный пункт попали около десяти ракет, уточнили в военном ведомстве. Там не предоставили информации о погибших или пострадавших в ходе обстрела.

Ранее Армения сообщила, что столица Нагорного Карабаха Степанакерт подверглась ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Пострадало в том числе здание местного МЧС.

Утром 2 октября в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться.

Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».

О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (1)

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..... и как всегда скрыли деталь - там аэродром, он и был целью.
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