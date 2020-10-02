Азербайджан обвинил Армению в обстреле села из тактического ракетного комплекса

Село Сабиркенд в Азербайджане было подвергнуто обстрелу с территории Армении из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 2 октября сообщает «Спутник. Азербайджан» со ссылкой на минобороны страны.



В населенный пункт попали около десяти ракет, уточнили в военном ведомстве. Там не предоставили информации о погибших или пострадавших в ходе обстрела.



Ранее Армения сообщила, что столица Нагорного Карабаха Степанакерт подверглась ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Пострадало в том числе здание местного МЧС.

