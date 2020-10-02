В столице Карабаха слышны взрывы. Азербайджан нанес удар по Степанакерту

Азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по столице Нагорного Карабаха — городу Степанакерту. Об этом на своей странице в Facebook 2 октября написал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.



«В Степанакерте есть много повреждений гражданской инфраструктуры, раненые. Пострадала Спасательная служба», — пишет он.



Информацию подтверждают корреспонденты «Спутник. Армения», которые сообщают о взрывах в Степанакерте.



Ранее сегодня минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Смерч» по городу Гадрут в Нагорном Карабахе.

