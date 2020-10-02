Минобороны Армении: Азербайджан бьет по городу в Карабахе из РСЗО «Смерч». Используются кассетные боеприпасы
Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Смерч» по городу Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом 2 октября в своем Facebook сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он уточнил, что есть раненые среди гражданского населения. И подчеркнул, что противник якобы использует кассетные заряды. В подтверждение своих слов Ованнисян опубликовал фотографии.
Ранее власти Армении отозвали посла из Тель-Авива после появления информации о поставках израильских кассетных боеприпасов Азербайджану. «Сейчас все мировое сообщество призывает азербайджанскую сторону прекратить военные действия, а тем временем Израиль продолжает поставлять [ему] оружие», — подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Напомним, утром в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться.
Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».
О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.