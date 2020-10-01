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01.10.2020 19:36
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МИД РФ пригласил в Россию экспертов ОЗХО для «прояснения весьма неоднозначных обстоятельств» отравления Навального

Министерство иностранных дел России предложило представителям Организации по запрещению химического оружия в связи с ситуацией вокруг Навального прибыть в Россию.

В заявлении на сайте МИДа говорится, что Москва желает видеть экспертов секретариата ОЗХО «для взаимодействия с российскими специалистами» по вопросу «декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» А. Навального».

«Рассчитываем на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

Ранее МИД РФ обвинил секретариат ОЗХО в превышении полномочий.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 1 октября выступила за возбуждение уголовного дела для расследования отравления. В первый день октября ситуацию с «берлинским пациентом» прокомментировал и председатель Госдумы. Вячеслав Володин настаивает, что президент России спас жизнь оппозиционеру, а тот ведет себя как «бесстыдник и подлец», когда обвиняет руководство страны в своем возможном отравлении. Председатель Госдумы также допустил сотрудничество Навального в западными спецслужбами.

В интервью Der Spiegel Навальный предположил, что за его отравлением стоит российская власть.

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Комментарии (6)

PapaKarlo
ОЗХО уже ранее "расследовало" и нашло хим оружие в Ираке, в Сирии. А теперь и у нас найдет...
Sonata
Чего уж тут стесняться, представителей ООН на допрос вызвать.
algrigo56
Кто же будет рассказывать убийце про методы расследования!??
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