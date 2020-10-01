МИД РФ пригласил в Россию экспертов ОЗХО для «прояснения весьма неоднозначных обстоятельств» отравления Навального

Министерство иностранных дел России предложило представителям Организации по запрещению химического оружия в связи с ситуацией вокруг Навального прибыть в Россию.

В заявлении на сайте МИДа говорится, что Москва желает видеть экспертов секретариата ОЗХО «для взаимодействия с российскими специалистами» по вопросу «декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» А. Навального».

«Рассчитываем на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

