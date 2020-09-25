МИД России из-за ситуации с Навальным обвинил техсекретариат ОЗХО в превышении полномочий

Техсекретариат Организации по запрещению химоружия превысил полномочия, взяв пробы у Алексея Навального раньше, чем поступил запрос от Берлина. Такое обвинение выдвинул 25 сентября МИД России.

В опубликованном на сайте заявлении внешнеполитическое ведомство говорит о «предвзятости и ангажированности» техсекретариата ОЗХО.

«На поверку оказалось, что эксперты ОЗХО 5–6 сентября с.г. «самостоятельно» отобрали биоматериал А.Навального, в то время как официальный запрос об оказании технического содействия на основании п.38 е) статьи VIII КЗХО был направлен Берлином только 12–13 сентября с.г. Таким образом, техсекретариат начал оказывать «содействие» в этом политизированном деле без надлежащего мандата. Более того, в заявлении правительства ФРГ от 14 сентября с.г. передача проб ОЗХО уже подавалась как свершившийся факт, в то время как сам техсекретариат впервые нам подтвердил свою вовлеченность в данный процесс только 17 сентября с.г.», — заявили в МИДе и указали, что «не предусмотрена какая-либо роль техсекретариата в доследственно- и следственно-процессуальных действиях, проводимых государствами-участниками в рамках своего законодательства».