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25.09.2020 20:39
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МИД России из-за ситуации с Навальным обвинил техсекретариат ОЗХО в превышении полномочий

Техсекретариат Организации по запрещению химоружия превысил полномочия, взяв пробы у Алексея Навального раньше, чем поступил запрос от Берлина. Такое обвинение выдвинул 25 сентября МИД России.

В опубликованном на сайте заявлении внешнеполитическое ведомство говорит о «предвзятости и ангажированности» техсекретариата ОЗХО.

«На поверку оказалось, что эксперты ОЗХО 5–6 сентября с.г. «самостоятельно» отобрали биоматериал А.Навального, в то время как официальный запрос об оказании технического содействия на основании п.38 е) статьи VIII КЗХО был направлен Берлином только 12–13 сентября с.г. Таким образом, техсекретариат начал оказывать «содействие» в этом политизированном деле без надлежащего мандата. Более того, в заявлении правительства ФРГ от 14 сентября с.г. передача проб ОЗХО уже подавалась как свершившийся факт, в то время как сам техсекретариат впервые нам подтвердил свою вовлеченность в данный процесс только 17 сентября с.г.», — заявили в МИДе и указали, что «не предусмотрена какая-либо роль техсекретариата в доследственно- и следственно-процессуальных действиях, проводимых государствами-участниками в рамках своего законодательства».

Более того, в министерстве указали, что организация не имела права без разрешения России как государства-участника разглашать сведения о техпомощи.

Заявление МИДа получилось довольно пространным. В нём указывается в очередной раз на политизацию процесса Германией, требования «ФРГ и союзников НАТО к России «содействовать» расследованию под эгидой ОЗХО» расцениваются как «попытка подорвать принципы Конвенции по запрещению химоружия». Более того, внешнеполитическое ведомство, ссылаясь на научную статью из Мэриленда, где говорится об удачном синтезировании «трёх веществ данного типа», намекает, что к производству «Новичка» могут быть причастны и США.

«Везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — так МИД описал тот факт, что никто из контактировавших с Навальным не отравился. Улику — бутылку с водой, которую «несанкционированно вывезли» из России, — ведомство поставило под сомнение.

«Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — уверены в МИДе.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (17)

Вотоночё
...(нецензурно)... стыд. Отравить не могут, улики по заграницам расползаются (хотя какие могут быть улики без уголовного дела?). Коварный Запад нас не уважает, опять же.
Предлагаю закрыть границы наглухо, чтобы все потенциальные улики не достались супостатам. И всем лечиться (и умирать) на родине. Потому как мы достойны такого правительства, которое имеем.
Свифт
.... (с) "Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело ....
На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент". Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию ....
Pilat
Желе продолжает трястись.
Но судя по всему гости уже собрались на ужин и будут это желе жрать под разные напитки.
Жалкое зрелище - сказал ослик Иа-Иа.
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