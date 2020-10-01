«Путин спас его жизнь». Володин допустил сотрудничество «бесстыдника и подлеца» Навального с западными спецслужбами
Председатель Госдумы предположил, что оппозиционер Алексей Навальный может работать с западными спецслужбами.
«Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — цитирует 1 октября Вячеслава Володина сайт Госдумы.
Он также прокомментировал заявление Алексея Навального в немецких СМИ, где оппозиционер обвинил высшее руководство России в своем отравлении. Навальный не предоставил доказательств своих слов. Володин посчитал, что такое поведение выдает «непорядочного человека», а также «бесстыдника и подлеца». Он заверил, что Навального «искренне спасали все» — от президента до врачей.
«Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, — тогда его заявление укладывается в эту логику», — указал председатель Госдумы.
Володин добавил, что немецкий бундестаг не идет на создание рабочей группы по делу Навального.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.