FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 18:18
2
Печать

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело». Омбудсмен Москалькова призвала возбудить дело по ситуации с Навальным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за возбуждение уголовного дела для расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом омбудсмен сообщила 1 октября «Интерфаксу».

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — цитирует агентство Москалькову.

Главный государственный правозащитник России ожидает, что «Германия предоставит нам заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Первого октября после интервью Навального немецкому изданию Spiegel, где политик обвинил в причастности к своему отравлению президента России Владимира Путина, о персоне «берлинского пациента» высказались многие официальные лица.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оппозиционера «подлецом».

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, — тогда его заявление укладывается в эту логику», — гласила цитата Володина на сайте Госдумы спустя час после публикации интервью в немецкой прессе.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина опроверг заявление Володина, что Путин спасал Навального.

«Нет, я не могу это подтвердить. Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — цитирует Пескова «Медуза».

Кроме того, Дмитрий Песков развил предположение Володина, что действия Навального указывают на работу с оппозиционером иностранной разведки.

«Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки», — уточнил пресс-секретарь Путина.

После обвинений в связях с американской разведкой Алексей Навальный сообщил, что подаёт на Пескова в суд

«Чудовищная яркая ложь быстро распространяется, привлекает внимание и уводит фокус от того, что нужно скрыть. В дело пошло старое доброе ЦРУ, — написал Навальный в своем блоге. — Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Я подаю в суд на Пескова».

В конце сентября Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета возбудить дело о покушении на Навального.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Wuhan Proletarian
Говно нихрена не значит!
(Высоцкий. (текст песни Охота на волков).
....
Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка....
......................
Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний