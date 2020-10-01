«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело». Омбудсмен Москалькова призвала возбудить дело по ситуации с Навальным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за возбуждение уголовного дела для расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом омбудсмен сообщила 1 октября «Интерфаксу». «Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — цитирует агентство Москалькову. Главный государственный правозащитник России ожидает, что «Германия предоставит нам заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Первого октября после интервью Навального немецкому изданию Spiegel, где политик обвинил в причастности к своему отравлению президента России Владимира Путина, о персоне «берлинского пациента» высказались многие официальные лица. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оппозиционера «подлецом». «Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, — тогда его заявление укладывается в эту логику», — гласила цитата Володина на сайте Госдумы спустя час после публикации интервью в немецкой прессе. Позже пресс-секретарь Владимира Путина опроверг заявление Володина, что Путин спасал Навального. «Нет, я не могу это подтвердить. Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — цитирует Пескова «Медуза». Кроме того, Дмитрий Песков развил предположение Володина, что действия Навального указывают на работу с оппозиционером иностранной разведки. «Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки», — уточнил пресс-секретарь Путина.

После обвинений в связях с американской разведкой Алексей Навальный сообщил, что подаёт на Пескова в суд «Чудовищная яркая ложь быстро распространяется, привлекает внимание и уводит фокус от того, что нужно скрыть. В дело пошло старое доброе ЦРУ, — написал Навальный в своем блоге. — Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Я подаю в суд на Пескова». В конце сентября Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета возбудить дело о покушении на Навального.