«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело». Омбудсмен Москалькова призвала возбудить дело по ситуации с Навальным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за возбуждение уголовного дела для расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом омбудсмен сообщила 1 октября «Интерфаксу».
«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — цитирует агентство Москалькову.
Главный государственный правозащитник России ожидает, что «Германия предоставит нам заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».
Первого октября после интервью Навального немецкому изданию Spiegel, где политик обвинил в причастности к своему отравлению президента России Владимира Путина, о персоне «берлинского пациента» высказались многие официальные лица.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оппозиционера «подлецом».
«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, — тогда его заявление укладывается в эту логику», — гласила цитата Володина на сайте Госдумы спустя час после публикации интервью в немецкой прессе.
Позже пресс-секретарь Владимира Путина опроверг заявление Володина, что Путин спасал Навального.
«Нет, я не могу это подтвердить. Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — цитирует Пескова «Медуза».
Кроме того, Дмитрий Песков развил предположение Володина, что действия Навального указывают на работу с оппозиционером иностранной разведки.
«Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки», — уточнил пресс-секретарь Путина.
После обвинений в связях с американской разведкой Алексей Навальный сообщил, что подаёт на Пескова в суд
«Чудовищная яркая ложь быстро распространяется, привлекает внимание и уводит фокус от того, что нужно скрыть. В дело пошло старое доброе ЦРУ, — написал Навальный в своем блоге. — Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Я подаю в суд на Пескова».
В конце сентября Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета возбудить дело о покушении на Навального.