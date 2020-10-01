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01.10.2020 11:14
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Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков: Каждый пассажир обязан использовать маску. Росгвардия проследит

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков записал видеообращение к жителям Петербурга. В нём он призвал использовать средства индивидуальной защиты (маску и перчатки) в общественном транспорте.

«Уважаемые жители и гости нашего города. С 1 октября на объектах транспорта вводятся усиленные меры контроля санитарно-эпидемиологической обстановки и использования средств индивидуальной защиты. Это означает, что каждый пассажир обязан использовать СИЗ во время всей поездки. За соблюдением требований будут строго следить работники транспорта и сотрудники Росгвардии», — сказал Поляков.

Комитет по транспорту г. Санкт-Петербурга

Он объяснил, что усиление мер защиты связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Правительство Петербурга предпринимает все необходимые меры для сохранения экономической жизни города, чтобы каждый из нас смог свободно трудиться, передвигаться по городу и чтобы не вводить режим самоизоляции», — добавил глава комитета.

Поляков призвал отнестись к просьбе о ношении масок с максимальной ответственностью. Кроме того, он рекомендовал старшему поколению воздержаться от поездок на общественном транспорте.

С 1 октября Смольный также берётся за вокзалы и аэропорты. Их сотрудники тоже обязаны следить за соблюдением мер защиты от распространения коронавируса.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, комитету по вопросам законности, а также комитету по транспорту дано указание усилить контроль за соблюдением масочного режима на транспорте. Напомним, накануне в Смольном пообещали не пускать в метро людей без масок, однако пока эта рекомендация не исполняется.

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Комментарии (3)

Oleg_I
Ваша росгвардия только одно умеет - гонять демонстрантов и выписывать протоколы за пикеты... Ничем это не кончится, скорее всего, ходили без масок и будут ходить.
261277011
Ура!!!!
Raker
А почему господин чиновник без маски?
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