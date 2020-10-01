Смольный берется за вокзалы и аэропорты. Они обязаны обеспечить масочный контроль
Компании, осуществляющие международные и межрегиональные пассажирские перевозки, должны усилить контроль за соблюдением правил использования средств инвивидуальной защиты. Об этом 1 октября заявили в Смольном.
«Октябрьская железная дорога, аэропорт Пулково, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, а также все компании-перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание пассажиров в соответствии с договорами, заключенными с комитетом по транспорту, обязаны обеспечить соблюдение запрета доступа на объекты транспорта в Санкт-Петербурге лиц, не соблюдающих противоэпидемиологических мер, с 1 октября 2020 года. Ответственность за исполнение данного решения возлагается на руководителей данных компаний», — заявил вице-губернатор Максим Соколов.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, комитету по вопросам законности, а также комитету по транспорту дано указание усилить контроль за соблюдением масочного режима на транспорте. Напомним, накануне в Смольном пообещали не пускать в метро людей без масок, однако пока эта рекомендация не исполняется.