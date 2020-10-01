FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 11:06
2
Печать

Смольный берется за вокзалы и аэропорты. Они обязаны обеспечить масочный контроль

Компании, осуществляющие международные и межрегиональные пассажирские перевозки, должны усилить контроль за соблюдением правил использования средств инвивидуальной защиты. Об этом 1 октября заявили в Смольном.

«Октябрьская железная дорога, аэропорт Пулково, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, а также все компании-перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание пассажиров в соответствии с договорами, заключенными с комитетом по транспорту, обязаны обеспечить соблюдение запрета доступа на объекты транспорта в Санкт-Петербурге лиц, не соблюдающих противоэпидемиологических мер, с 1 октября 2020 года. Ответственность за исполнение данного решения возлагается на руководителей данных компаний», — заявил вице-губернатор Максим Соколов.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, комитету по вопросам законности, а также комитету по транспорту дано указание усилить контроль за соблюдением масочного режима на транспорте. Напомним, накануне в Смольном пообещали не пускать в метро людей без масок, однако пока эта рекомендация не исполняется.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260578211
Возьмитесь за фудкорты в ТРК. Там народу как на вокзалах и многие без масок.
Маэстро
А Смольный не хочет взяться за Смольный? Открываешь сайт Правительства СПб, а там фото с мероприятий, без масок и социальной дистанции.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний