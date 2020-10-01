«Безмасочники» вольно проходят в петербургское метро. Их пытаются остановить замечаниями
Петербуржцы не заметили обещанный Смольным контроль за «безмасочниками» в транспорте. Прокатиться на метро, автобусах и троллейбусах все ещё можно без средств индивидуальной защиты.
Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», с утра 1 октября на многих станциях метрополитена пропускали пассажиров без масок. Перед входом в метро сотрудники лишь напоминают о том, что необходимы средства индивидуальной защиты, но никого не останавливают. Сами петербуржцы решили обзавестись масками, и количество пассажиров в них, по наблюдениям корреспондентов «Фонтанки», выросло до 60–70% в одном вагоне.
Что касается наземного транспорта, то там горожане предпочитают защищаться от коронавируса с помощью свободной рассадки (если есть такая возможность), а не ношения масок.
С 1 октября Смольный решил усилить контроль над «безмасочниками» в транспорте из-за роста заболеваемости коронавирусом. По такому случаю в киосках «Первой полосы» снизили цену на СИЗ до 10 рублей.
Обязательный масочный режим в Петербурге был введен с середины мая и действует до сих пор, несмотря на снятие многих ограничений. Тогда же на станциях разместили специальные вендинговые аппараты, хотя основной объем продаж шел через газетные киоски. В середине июня договоры с операторами закончились, и аппараты исчезли из подземки. «Фонтанка» отмечала, что большая часть пассажиров перестала соблюдать требования 121-го постановления Смольного.