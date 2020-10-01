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01.10.2020 10:55
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«Безмасочники» вольно проходят в петербургское метро. Их пытаются остановить замечаниями

Петербуржцы не заметили обещанный Смольным контроль за «безмасочниками» в транспорте. Прокатиться на метро, автобусах и троллейбусах все ещё можно без средств индивидуальной защиты.

Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», с утра 1 октября на многих станциях метрополитена пропускали пассажиров без масок. Перед входом в метро сотрудники лишь напоминают о том, что необходимы средства индивидуальной защиты, но никого не останавливают. Сами петербуржцы решили обзавестись масками, и количество пассажиров в них, по наблюдениям корреспондентов «Фонтанки», выросло до 60–70% в одном вагоне.

Фото: Андрей БессоновФонтанка.ру»
Фото: Андрей БессоновФонтанка.ру»
Фото: Андрей БессоновФонтанка.ру»
Фото: Андрей БессоновФонтанка.ру»

Что касается наземного транспорта, то там горожане предпочитают защищаться от коронавируса с помощью свободной рассадки (если есть такая возможность), а не ношения масок.

Фото: Даниил Большаков / «Фонтанка.ру»
Фото: Даниил Большаков / «Фонтанка.ру»
Фото: Даниил Большаков / «Фонтанка.ру»

С 1 октября Смольный решил усилить контроль над «безмасочниками» в транспорте из-за роста заболеваемости коронавирусом. По такому случаю в киосках «Первой полосы» снизили цену на СИЗ до 10 рублей.

Обязательный масочный режим в Петербурге был введен с середины мая и действует до сих пор, несмотря на снятие многих ограничений. Тогда же на станциях разместили специальные вендинговые аппараты, хотя основной объем продаж шел через газетные киоски. В середине июня договоры с операторами закончились, и аппараты исчезли из подземки. «Фонтанка» отмечала, что большая часть пассажиров перестала соблюдать требования 121-го постановления Смольного.

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Комментарии (31)

olla
сразу видны боты на зарплате)). Или каким наивным надо быть, чтобы думать, что "эпидемию" остановить пытаются, о здоровье драгоценных стариков заботятся))
Всё просто : власть бесят люди без масок - не подчиняются, холопы. Сказали намордники надеть, а вы своё мнение имеете? Приказы не выполняете? Для чего вы кормите Росгвардию и толпы бугаев охранников, ничего не производящих, - будете от них получать по мозгам.... В интересное время живем..
263764461
Действительно,надо ставить полицию, и штрафовать. Люди у нас в основном безответственные, если не сказать-безмозглые
Taktak
Как "умный Вася" перед входом в метро напялил мяску и перчатки. Ехал с Дунайской на Горьковскую через Сенную. За всё время не увидел ни одного человека в перчатках. В масках процентов 30-40 людей, и которых у половины маска ниже носа.
Ну и зачем было рассказывать про усиления контроля, грозно шевеля усами?
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