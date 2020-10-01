Петербуржцы не заметили обещанный Смольным контроль за «безмасочниками» в транспорте. Прокатиться на метро, автобусах и троллейбусах все ещё можно без средств индивидуальной защиты.



Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», с утра 1 октября на многих станциях метрополитена пропускали пассажиров без масок. Перед входом в метро сотрудники лишь напоминают о том, что необходимы средства индивидуальной защиты, но никого не останавливают. Сами петербуржцы решили обзавестись масками, и количество пассажиров в них, по наблюдениям корреспондентов «Фонтанки», выросло до 60–70% в одном вагоне.