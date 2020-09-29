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29.09.2020 21:28
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Собянин продлил сроки действия режима самоизоляции и «удаленки» в Москве

Режим самоизоляции для пожилых людей, а также удаленной работы будет действовать в столице почти весь следующий месяц. Об этом говорится в указе, подписанном 29 сентября мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Внести изменение в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», дополнив абзац первый пункта 8 указа словами «по 28 октября 2020 г. включительно», — написано в документе.

Российская столица вернулась к ряду ограничительных мер после того, как перешагнула отметку в тысячу новых случаев заболеваний коронавирусом в сутки. Рекомендации, в первую очередь, коснулись москвичей 65+. Перевести сотрудников на «удаленку» также попросили руководителей московских компаний и предприятий. Общественным транспортом горожан призвали пользоваться только в масках. Однако о сроках действия этих правил ранее не сообщалось.

Помимо этого, на днях Собянин принял решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их во всех школах одномоментно (в некоторых школах они начинались позднее) — с 5 по 18 октября. Это также связано с ростом заболеваемости COVID-19.

О том, как приближающаяся «вторая волна» коронавируса отразится на петербуржцах, «Фонтанка» поговорила с работодателями Северной столицы.

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