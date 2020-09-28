Уж в офис невтерпеж. Стоит ли петербургскому бизнесу возвращать сотрудников с удалёнки

На конец сентября 27% петербуржцев продолжают трудиться из дома, следует из данных Центра развития и поддержки предпринимательства. Это подтверждает статистика метрополитена: пассажиропоток подземки к середине сентября так и не восстановился, и сейчас на 20% ниже, чем в прошлом году. Власти Северной столицы пока не просят вернуть персонал на дистанционку по примеру московских коллег. А работодатели надеются, что дальше рекомендаций дело и не зайдет: опыт показал, что формат домашнего офиса подходит далеко не всем.



Призрак удалёнки замаячил перед бизнесом после заявления мэра Москвы Сергея Собянина. Он призвал столичных предпринимателей оставлять сотрудников дома и отправить обратно тех, кто вышел в офис. «Чем больше людей на дистанционной работе, тем меньше передвижений по городу, меньше контактов, ситуация будет более стабильной», — пояснил он. Письма от столичной мэрии с просьбой остаться дома должны получить 5 тысяч предприятий. На следующий день, в пятницу, стало известно, что 30% сотрудников мэрии Москвы уже работают из дома. Петербургские работодатели, опрошенные «Фонтанкой», пока не получали таких рекомендаций от Смольного. Несмотря на стабильный рост новых случаев заболеваний COVID-19, Смольный лишь продлевает действующие ограничения, не ужесточая. Среди них — рекомендация соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет. Работодателям советуют оставлять на дистанционке «не участвующих в технологических процессах, необходимых для функционирования организации» сотрудников.

Сейчас в удаленном режиме работают предприятия, которые наладили его еще до пандемии: таких, по данным HeadHunter, в городе было 23%. Среди них в первую очередь представители ИТ-индустрии. Так, в «Яндексе» сообщили, что сотрудники «могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум до конца ноября». «Мы будем следить за обстановкой и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации и официальных рекомендаций», — сообщили сегодня в пресс-службе, но от более подробных комментариев отказались. Контрагенты ИТ-гиганта рассказали «Фонтанке», что офис в бизнес-центре «Бенуа» пустует с начала пандемии.



А вам подходит работа вне офиса? — да, и до пандемии пользовался такой возможностью — поначалу нравилось, потом рвался на работу — отдохнуть от домашних — не подходит совсем: дома все отвлекает от работы — мне все равно

В ИТ-компании JetBrains дистанционка является «опцией по умолчанию» до января 2021 года, сообщил административный директор по России Игорь Козырев. По его словам, такое решение было принято еще летом, когда стало понятно, что осенью заболеваемость снова может пойти в рост. Тем, кому из дома работать неудобно, разрешили приходить в офис, предварительно бронируя комнату. В одном помещении может находиться один сотрудник, при этом закрыты общественные зоны, кафе и спортзал. «В данный момент у нас ежедневно выходит в офис около 10% сотрудников», — рассказывает Козырев. Все мероприятия проходят онлайн, командировки отменены.

Северо-Западный филиал Сбербанка действует «по ситуации». В острый пик пандемии — во второй половине марта и до конца июня 2020 года — в Петербурге до 70% сотрудников бэк-офиса банка работали на удалёнке. По мере снятия ограничений начали возвращаться на места. Но осенью, на фоне роста сезонных вирусных заболеваний, руководство решило перевести половину персонала бэк-офисов на удалённый формат. «Качество обслуживания клиентов и непрерывность бизнеса как в период пандемии, так и сейчас не страдают в силу развитости ИТ-систем и обеспечения сотрудников необходимыми техническими средствами», — подчеркнули в пресс-службе.



А вот промышленники предпочитают держать кадры поближе к станку. Завод Hyundai вернул всех сотрудников на предприятие еще в августе, когда предприятие заработало в три смены. «На данный момент удаленно — только те, кто контактировал с инфицированными. В дальнейшем будем прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора», — прокомментировали в пресс-службе.

Продавцы машин, напротив, предпочли оставить офис в дистанционном формате. У автодилера «Аларм-Моторс» удаленный режим продлевается приказом раз в месяц, рассказал совладелец компании Роман Слуцкий. «Незачем подвергать людей напрасному риску», — отмечает он. «И эффективность только выросла. Люди не тратят время на поездки, не ждут друг друга, потому что кто-то в пробке, не ходят на перекур. Ту же работу, с учетом поездки в офис, можно не за восемь часов выполнить, а за шесть или даже за пять», — говорит он.

У ретейлеров подходы разнятся. Так, у «Ленты» 70% офисных сотрудников остаются дома — дополнительные соглашения об удалённой работе заключены до конца 2020 года. «В офисе трудятся те, чью работу невозможно выполнять удалённо (например, ресепшен). Сотрудники, чьё присутствие в офисе необходимо время от времени (для подписи документов, проведения дегустаций и т. д.) , получают доступ в офис по согласованию руководителя», — рассказала представитель компании.



«Максидом», напротив, вернул персонал в офис еще в мае — через неделю после того, как президент отменил режим нерабочих дней. Продуктивность во время периода самоизоляции не упала, но менеджменту пришлось прилагать дополнительные усилия, чтобы держать коллектив в тонусе. «С рядом сотрудников мы встречались в Zoom в 9:00 и в 18:00 с обязательным подключением камеры, и еще раз середине дня без предупреждения», — рассказывает член совета директоров Мария Евневич. По ее словам, часть людей способны работать на внутренней мотивации, но есть и те, кто воспринимает удаленную работу как возможность «дополнительно поотдыхать». Чтобы перейти на такой режим без потерь в продуктивности, нужно менять систему мотивации, контроля и управления. «Необходимы большие внутренние трансформации в корпоративной культуре, регламентах, и это невозможно сделать одномоментно», — подчеркивает Евневич.

Сеть «Реалъ» вернула персонал в офис в конце июля — причем по просьбе самих работников, рассказал совладелец компании Игорь Янковский. «Многие не выдерживают психологически и рвутся в коллектив. Уже через две недели [после перехода на дистанционку] начались стоны — у многих дети, тещи и так далее», — рассказывает он. А вот на эффективности, уверен он, новая модель никак не отразилась: «Все зависит от человека: если он нормальный сотрудник, то и на удаленке хорошо работает, а если плохой, то и в офисе ничего не будет делать». Поэтому в компании придерживаются либеральных принципов: кто хотел работать из дома, мог делать это и до пандемии. «У нас было введено дежурство в каждом кабинете по одному человеку в день. Многие сказали, что все равно будут приезжать: офис пустой, заразиться не от кого», — рассказывает Янковский. Если власти дадут рекомендацию работать из дома, компания оставит это на усмотрение людей. «В приказном порядке нет смысла это делать: те, кто могли заболеть, уже переболели», — считает он.



Гибкость проявляет и консалтинг. К примеру, в Colliers International в Петербурге режим работы определяется руководителем конкретного отдела, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и глобального Colliers, рассказал генеральный директор Андрей Косарев. В результате в офисе присутствует до 50% сотрудников одновременно. Для сравнения, обычный показатель до пандемии был около 80%, а в разгар самоизоляции — около 10%. Чтобы соблюдать требования по социальной дистанции, компания решила разделить обитателей open space на две команды, которые работают, чередуясь, в режиме «два через два».

Colliers International также провела опрос во всех странах своего присутствия о том, как сотрудники оценивают опыт дистанционной работы. 72% российских респондентов пожаловались на нехватку общения с коллегами. При этом 75% опрошенных признались, что хотели бы работать удаленно минимум один день в неделю. Уровень продуктивности у половины сотрудников не изменился, у четверти он вырос, у четверти упал. Мнения о том, где лучше работается над креативными задачами — дома или в офисе — тоже разделились примерно поровну. Для сравнения, иностранные сотрудники Colliers Internationa сообщили, что сосредоточиться им все же проще дома.



В целом по рынку картина схожая. Сентябрьский опрос рекрутингового портала HeadHunter показал, что примерно каждый второй житель Северо-Запада работал на самоизоляции так же продуктивно, как под присмотром работодателя. 23% сотрудников с переходом на удалёнку стали работать лучше, у 19% работников эффективность снизилась. Оценки персонала совпадают с наблюдением работодателей. 72% удовлетворены качеством работы в новом формате, показал опрос НИУ ВШЭ.

Правда, легче работать из дома лишь каждому третьему специалисту, сообщают в HeadHunter. А вот 40% респондентов такой формат занятости совсем не по душе. 62% опрошенных признались, что работодатели никак не компенсировали их затраты на удалёнке. 43% недовольны рабочим местом.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

