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29.09.2020 14:40
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Белорусские СМИ сообщили о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Информацию они взяли с сайта фейковых новостей

Белорусский государственный телеканал ОНТ и популярный ресурс tut.by опубликовали фейковую новость о выдвижении Александра Лукашенко на Нобелевскую премию мира.

«Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира. <...> Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны. Достойный кандидат!» — сообщает 29 сентября ОНТ.

Журналисты настаивали, что заявку направила член президентского совета по развитию науки Галина Коваленко.

Новость также опубликовал и tut.by со ссылкой на государственный телеканал.

Чуть позже выяснилось, что источником информации был сайт сатирических фейковых новостей «Панорама». Ресурс утверждал, что Нобелевский комитет утвердил заявку.

На премию в этом году уже номинировали Владимира Путина и Алексея Навального, а также президента США Дональда Трампа и белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских. Из-за коронавируса вручение награды пройдет в измененном формате.

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Комментарии (2)

baddancer
Почему же фейковую? Его выдвинули, но тайно.
Vademon
Президентам и премьерам девяти стран присудили Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование». Среди награжденных — президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премию им присудили «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Ig Nobel Prize — антипод Нобелевской премии, ее учредил американский журнал Annals of Improbable Research в 1991 году.
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