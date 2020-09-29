Белорусские СМИ сообщили о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Информацию они взяли с сайта фейковых новостей
Белорусский государственный телеканал ОНТ и популярный ресурс tut.by опубликовали фейковую новость о выдвижении Александра Лукашенко на Нобелевскую премию мира.
«Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира. <...> Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны. Достойный кандидат!» — сообщает 29 сентября ОНТ.
Журналисты настаивали, что заявку направила член президентского совета по развитию науки Галина Коваленко.
Новость также опубликовал и tut.by со ссылкой на государственный телеканал.
Чуть позже выяснилось, что источником информации был сайт сатирических фейковых новостей «Панорама». Ресурс утверждал, что Нобелевский комитет утвердил заявку.
На премию в этом году уже номинировали Владимира Путина и Алексея Навального, а также президента США Дональда Трампа и белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских. Из-за коронавируса вручение награды пройдет в измененном формате.