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17.09.2020 12:57
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Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Некоторые из подписавшихся раньше отрицательно относились к его деятельности

Специализирующиеся на России профессора выдвинули оппозиционного политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.

«Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его [Алексея Навального] на Нобелевскую премию мира», — написал 17 сентября профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев в Facebook.

По его словам, среди поддержавших заявку были и те, кто «ранее отрицательно относился к деятельности Навального». Ерофеев указал, что государственные деятели или представители международных организаций также могут поддержать выдвижение Навального.

В 2020 году на Нобелевскую премию мира уже предложили выдвинуть президента США Дональда Трампа, а также белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских.

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Комментарии (19)

Pilat
А....стесняюсь спросить...что он такого сделал, для мира?
Вот Трампуля наш, резидент ГРУ, таки помирил Израиль и арабов.
Это действительно тянет на премию мира без всяких оговорок.
А обвальный то что сделал?
victor_k
Я - за нобелевскую премию Лёхе.

Если уж её получила (непечатный эпитет) мадам Алексиевич, то почему не помочь денежными средствами Лёхе?

Лёха и его жена Юля - большие молодцы.
Уважаю.
paha
Предлагаю до кучи и на Оскар. Чтоб два раза не вставать.
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