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09.09.2020 16:16
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Крупнейшая партия ЕС предложила дать Нобелевскую премию мира Светлане и Сергею Тихановским, «чтобы отдать дань уважения всем белорусам»

Экс-председатель Европейского Союза, председатель крупнейшей транснациональной партии Европейского Союза — Европейской народной партии Дональд Туск предложил Евросоюзу выдвинуть Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского кандидатами на Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил 9 сентября на своей странице в Twitter.

«Я думаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, вовлеченным в это самое мирное движение за последние годы», — сказал Дональд Туск.

Также сегодня член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению мировых конфликтов.

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Комментарии (6)

prosto_5e4ce2877d5fb
"Член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению мировых конфликтов, сообщает 9 сентября телеканал Fox News."
Пролетел Дональд. Придётся на свои миллиарды жить.
Tim_Tim_Tim1
как логично. Дать премию мира людям с появлением которых мир и спокойствие пошатнулись
sakorol
Лешке, дайте
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