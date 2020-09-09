Крупнейшая партия ЕС предложила дать Нобелевскую премию мира Светлане и Сергею Тихановским, «чтобы отдать дань уважения всем белорусам»
Экс-председатель Европейского Союза, председатель крупнейшей транснациональной партии Европейского Союза — Европейской народной партии Дональд Туск предложил Евросоюзу выдвинуть Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского кандидатами на Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил 9 сентября на своей странице в Twitter.
«Я думаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, вовлеченным в это самое мирное движение за последние годы», — сказал Дональд Туск.
Также сегодня член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению мировых конфликтов.