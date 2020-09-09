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09.09.2020 15:04
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Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию

Член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению мировых конфликтов, сообщает 9 сентября телеканал Fox News.

«Я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на Премию мира», — отметил депутат.

В своем письме, которое Тибринг-Гедде направил Нобелевскому комитету, парламентарий отметил ключевую роль администрации Трампа в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Он предположил, что другие ближневосточные государства последуют примеру Абу-Даби, поскольку соглашение «изменит правила игры».

Норвежский депутат добавил, что помимо этого администрация Трампа содействовала урегулированию конфликтов между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также между КНДР и Южной Кореей, и похвалил американского президента за вывод национальных войск из ближневосточных государств.

«Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер», — отметил он в письме.

«Я не большой сторонник Трампа, — сказал он. — Комитет должен смотреть на факты и судить его по фактам, а не по тому, как он иногда себя ведет. Люди, получившие Премию мира в последние годы, сделали намного меньше, чем Дональд Трамп. Например, Барак Обама ничего не сделал».

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Комментарии (5)

Parallax
Это его выдвинули за выход из договора по РСМД, что ли? Оригинальненько!
261847251
Получается американскому президенту для выдвижения на получение премии мира достаточно не развязать ни одной войны.

Хорошее резюме внешней политики США последних десятилетий.
Алекс99
Я тоже не фанат Трампа, но согласен, что если Обаме нашли, за что дать премию, то и Трамп ничем не хуже.
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