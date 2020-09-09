Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию

Член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению мировых конфликтов, сообщает 9 сентября телеканал Fox News.

В своем письме, которое Тибринг-Гедде направил Нобелевскому комитету, парламентарий отметил ключевую роль администрации Трампа в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Он предположил, что другие ближневосточные государства последуют примеру Абу-Даби, поскольку соглашение «изменит правила игры».

«Я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на Премию мира», — отметил депутат.

Норвежский депутат добавил, что помимо этого администрация Трампа содействовала урегулированию конфликтов между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также между КНДР и Южной Кореей, и похвалил американского президента за вывод национальных войск из ближневосточных государств.

«Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер», — отметил он в письме.

«Я не большой сторонник Трампа, — сказал он. — Комитет должен смотреть на факты и судить его по фактам, а не по тому, как он иногда себя ведет. Люди, получившие Премию мира в последние годы, сделали намного меньше, чем Дональд Трамп. Например, Барак Обама ничего не сделал».

