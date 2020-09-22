Нобелевскую премию мира из-за коронавируса будут вручать в маленьком зале и без банкета. Навальный среди номинантов этого года

Церемонию вручения Нобелевской премии мира впервые за 30 лет перенесли из ратуши Осло из-за COVID-19.

«Из-за пандемии коронавируса церемония вручения Нобелевской премии мира в этом году будет перенесена из ратуши Осло в аудиторию университета <...> Нобелевский комитет рассматривал даже вопрос об отмене всей церемонии в этом году, но пришел к выводу, что она должна состояться в максимально возможном формате», — сообщает 22 сентября норвежская телерадиокомпания NRK.

Награду вручали в ратуше на протяжении почти 30 лет. Обычно на церемонии присутствовало около 1000 гостей. В этом году аудитория университета вместит не более 100 человек, а также будет отменен банкет.