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22.09.2020 12:29
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Нобелевскую премию мира из-за коронавируса будут вручать в маленьком зале и без банкета. Навальный среди номинантов этого года

Церемонию вручения Нобелевской премии мира впервые за 30 лет перенесли из ратуши Осло из-за COVID-19.

«Из-за пандемии коронавируса церемония вручения Нобелевской премии мира в этом году будет перенесена из ратуши Осло в аудиторию университета <...> Нобелевский комитет рассматривал даже вопрос об отмене всей церемонии в этом году, но пришел к выводу, что она должна состояться в максимально возможном формате», — сообщает 22 сентября норвежская телерадиокомпания NRK.

Награду вручали в ратуше на протяжении почти 30 лет. Обычно на церемонии присутствовало около 1000 гостей. В этом году аудитория университета вместит не более 100 человек, а также будет отменен банкет.

На Нобелевскую премию мира в этом году номинировали россиянина Алексея Навального, а также президента США Дональда Трампа и белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских.

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Комментарии (7)

lsv.spb
Мир сошёл с ума.
Pilat
Ну если они навальному дадут нобелевку, то престижность этой премии опустится до нуля.
Ну а делают это лишь для одной цели, чтобы в новостях говорить, как в России нобелевского лауреата прессуют.
Не понимают они, что ведут дело к войне.
centipede
"На Нобелевскую премию мира в этом году номинировали россиянина Алексея Навального, а также президента США Дональда Трампа и белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских."

Кажется, в какой-то момент, мы не заметили когда, но Нобелевская премия мира была перепутана с Дарвиновской.
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