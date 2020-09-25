Причиной крушения военного Ан-26 на Украине мог стать отказ двигателя. Выжившие курсанты выпрыгнули из самолета до столкновения с землей
Пилот военно-транспортного Ан-26 перед крушением якобы сообщил об отказе левого двигателя. Об этом 25 сентября вечером рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер.
Он также заявил, что выжившие курсанты успели выпрыгнуть из самолета до столкновения с землей. Сейчас место катастрофы оцеплено живой цепью военных. Местные СМИ пишут, что там масса людей — приехали и некоторые родственники погибших.
По последним данным, на борту самолета было 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека госпитализированы в тяжелом состоянии, поиски еще четверых продолжаются.
Военно-транспортный самолет Ан-26 упал за два километра до военного аэродрома, под городом Чугуев.
На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. После падения самолета начался пожар.