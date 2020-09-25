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25.09.2020 21:48
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В крушении военного Ан-26 под Харьковом есть выжившие. На борту были курсанты

Командование ВВС Украины вечером 25 сентября подтвердило крушение под Чугуево военно-транспортного самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил на борту. В катастрофе есть погибшие.

Самолет разбился при заходе на посадку. Как сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер, в аварии есть выжившие. Местные СМИ пишут о как минимум четверых госпитализированных с ожогами. По предварительной информации, на борту были от 10 до 20 курсантов, инструктор и экипаж. Военно-транспортный Ан-26 вмещает до 38 человек личного состава и 6 членов экипажа. Точное количество погибших власти пока не называют. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил «Стране.ua»: «Точная цифра еще не понятна. Тушат самолёт».

В ГСЧС Украины заявили, что самолет вылетел с аэродрома неподалеку от Чугуева упал, пролетев два километра. Ранее очевидцы сообщали об огромном пожаре на месте крушения.

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