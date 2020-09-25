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25.09.2020 21:29
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Под Харьковом разбился военный самолет. Очевидцы снимают пожар на месте крушения

Под городом Чугуев в Харьковской области разбился самолет. Как пишет вечером 25 сентября Страна.ua, по предварительной информации, крушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

Очевидцы сообщают об огромном пожаре на месте крушения.

Также Страна.ua пишет, что на самолете могли осуществлять учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных Сил. По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие.

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Комментарии (4)

0day
Мир им. Соболезнования.....
Gleb Shamakov
Глубочайшие соболезнования родным погибших от Рязанцев.Сожалеем что украинцам приходится летать на ржавых советских самолётах.Новые им дядя Сэм не пришлёт.
Gogistr
Страшная трагедия! Украинцы, примите наши соболезнования!
Если курсанты-то совсем молодые ребята погибли!
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