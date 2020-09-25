Под Харьковом разбился военный самолет. Очевидцы снимают пожар на месте крушения
Под городом Чугуев в Харьковской области разбился самолет. Как пишет вечером 25 сентября Страна.ua, по предварительной информации, крушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.
Очевидцы сообщают об огромном пожаре на месте крушения.
⚡️ В Чугуеве упал самолёт и сразу же загорелся. Детали неизвестны#вчугуевеупалсамолет #Харьков pic.twitter.com/RAcRkFWHQw— RODOM_IZ_KHARKOVA (@RODOMIZKHARKOVA) September 25, 2020
Также Страна.ua пишет, что на самолете могли осуществлять учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных Сил. По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие.