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25.09.2020 22:33
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Количество погибших при крушении самолета под Харьковом растет. Судьба четверых до сих пор неизвестна

При крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом погибли как минимум 22 человека. Об этом сообщил 25 сентября в своем телеграм-канале глава региона Алексей Кучер.

«По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь», - написал Кучер.

Эту информацию также подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Изначально в ГС ЧС и МВД Украины сообщали, что всего на борту были 24 человека, погибли 20.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото и видео с места крушения.

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал за два километра до военного аэродрома, под городом Чугуев.

На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. После падения самолета начался пожар.

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