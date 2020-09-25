При крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом погибли как минимум 22 человека. Об этом сообщил 25 сентября в своем телеграм-канале глава региона Алексей Кучер.



«По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь», - написал Кучер.

Эту информацию также подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Изначально в ГС ЧС и МВД Украины сообщали, что всего на борту были 24 человека, погибли 20.

