МВД Украины: На борту рухнувшего под Харьковом самолета было 24 человека. 20 из них погибли

Двое человек с ожогами практически всего тела увезли в больницу с места крушения самолета Ан-26 под Харьковом. 20 погибли.



Данные приводит МВД Украины. Сообщается, что на борту самолета было 24 человека, из них пятеро члены экипажа, остальные – курсанты. По данным на 10 часов вечера 25 сентября, 20 человек погибли, двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. СМИ сообщают, что у них ожоги 90 процентов кожи. Судьба еще двоих человек пока неизвестна.



Военный самолет упал за два километра до военного аэродрома, под городом Чугуев.

