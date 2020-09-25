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25.09.2020 22:07
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МВД Украины: На борту рухнувшего под Харьковом самолета было 24 человека. 20 из них погибли

Двое человек с ожогами практически всего тела увезли в больницу с места крушения самолета Ан-26 под Харьковом. 20 погибли.

Данные приводит МВД Украины. Сообщается, что на борту самолета было 24 человека, из них пятеро члены экипажа, остальные – курсанты. По данным на 10 часов вечера 25 сентября, 20 человек погибли, двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. СМИ сообщают, что у них ожоги 90 процентов кожи. Судьба еще двоих человек пока неизвестна.

Военный самолет упал за два километра до военного аэродрома, под городом Чугуев.

На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. После падения самолета начался пожар.

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Комментарии (5)

Леннокс
Не стоит уподобляться охлам, праздновавшим любую катастрофу в РФ.
260650801
Однозначно виден российский след. Нужны новые санкции а так же сто первый
запрет Северного Потока 2.
Pilat
Казалось бы, при чём тут Путин....
Но думаю СБУ всё прояснит.
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