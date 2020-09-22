Отчленённое бедро неизвестного мужчины в мешке стало уголовным делом об убийстве
Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в Адмиралтейском районе останков неизвестного мужчины. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Следователям предстоит выяснить, кому принадлежала часть ноги, и восстановить фабулу событий.
Подозрительный мешок из Екатерингофки выудил рыбак в ночь на вторник. Он сообщил о находке в полицию. Внутри лежало отчленённое мужское бедро и часть двигателя для утяжеления.
В воскресенье, 20 сентября, на крыше дома в центре Петербурга нашли детский череп и фрагменты скелета. Человеческие останки в течение года с регулярностью попадают в новостную повестку. В ноябре 2019 года с женскими руками в портфеле из Мойки достали историка Олега Соколова. Руки принадлежали его возлюбленной и аспирантке Анастасии Ещенко, части её тела искали ещё два дня.
В июне 2020 года в реке Мга водолазы обнаружили мужское туловище с силиконовыми имплантами, которые были установлены у него в груди. Голова и конечности отсутствовали.
27 июля задержали последователя экс-доцента Соколова после того, как под окнами на проспекте Художников нашли части его жены. В это время умершего рэпера Энди Картрайта расчленяла его вдова.
В сентябре отрезанные части тела женщины в пакетах нашли в Волховском районе Ленобласти в реке Сясь.