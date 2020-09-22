Отчленённое бедро неизвестного мужчины в мешке стало уголовным делом об убийстве

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в Адмиралтейском районе останков неизвестного мужчины. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



Следователям предстоит выяснить, кому принадлежала часть ноги, и восстановить фабулу событий.



Подозрительный мешок из Екатерингофки выудил рыбак в ночь на вторник. Он сообщил о находке в полицию. Внутри лежало отчленённое мужское бедро и часть двигателя для утяжеления.

