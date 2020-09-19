Трампу отправили пакет с ядом рицином. Расследованием заняты ФБР и Секретная служба

Неизвестные отправили Трампу посылку с ядом рицином. Об этом 19 сентября сообщает телеканал CNN.



По данным издания, посылка перехвачена правоохранительными органами на этой неделе. Два теста подтвердили наличие в пакете рицина. CNN уточняет, что вся корреспонденция Белого дома проверяется на «удаленном объекте». Расследованием инцидента занимаются ФБР и Секретная служба.



Рицин — высотоксичное вещество, ранее часто использовалось террористами. Так, Трампу уже отправляли посылку именно с этим ядом. Чешские СМИ в апреле этого года писали, что в Прагу якобы прибыл россиянин, который привез в чемодане яд рицин. Это стало причиной дипломатического скандала и взаимной высылки дипломатов.