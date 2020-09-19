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19.09.2020 22:11
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Трампу отправили пакет с ядом рицином. Расследованием заняты ФБР и Секретная служба

Неизвестные отправили Трампу посылку с ядом рицином. Об этом 19 сентября сообщает телеканал CNN.

По данным издания, посылка перехвачена правоохранительными органами на этой неделе. Два теста подтвердили наличие в пакете рицина. CNN уточняет, что вся корреспонденция Белого дома проверяется на «удаленном объекте». Расследованием инцидента занимаются ФБР и Секретная служба.

Рицин — высотоксичное вещество, ранее часто использовалось террористами. Так, Трампу уже отправляли посылку именно с этим ядом. Чешские СМИ в апреле этого года писали, что в Прагу якобы прибыл россиянин, который привез в чемодане яд рицин. Это стало причиной дипломатического скандала и взаимной высылки дипломатов.

Самым известным случаем применения рицина в темных целях можно назвать убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, который был отравлен агентом КГБ в 1978 году при помощи укола зонтиком особой конструкции.

Рицином в 2013 году пытались отравить и Барака Обаму. Тогда ряд лиц из штата Миссисипи были арестованы за попытку послать конверты с ядом американскому президенту и другим высокопоставленным лицам США. В тот же год письмо с рицином отправили мэру города Нью-Йорк, предположительно в ответ на деятельность общественной организации «Мэры против нелегального оружия». Более широкую известность яд получил благодаря американскому сериалу «Во все тяжкие».

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Комментарии (2)

ithinkmann
Он - не новичок. Ему и старичок.
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