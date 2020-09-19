Трампу отправили пакет с ядом рицином. Расследованием заняты ФБР и Секретная служба
Неизвестные отправили Трампу посылку с ядом рицином. Об этом 19 сентября сообщает телеканал CNN.
По данным издания, посылка перехвачена правоохранительными органами на этой неделе. Два теста подтвердили наличие в пакете рицина. CNN уточняет, что вся корреспонденция Белого дома проверяется на «удаленном объекте». Расследованием инцидента занимаются ФБР и Секретная служба.
Рицин — высотоксичное вещество, ранее часто использовалось террористами. Так, Трампу уже отправляли посылку именно с этим ядом. Чешские СМИ в апреле этого года писали, что в Прагу якобы прибыл россиянин, который привез в чемодане яд рицин. Это стало причиной дипломатического скандала и взаимной высылки дипломатов.
Самым известным случаем применения рицина в темных целях можно назвать убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, который был отравлен агентом КГБ в 1978 году при помощи укола зонтиком особой конструкции.
Рицином в 2013 году пытались отравить и Барака Обаму. Тогда ряд лиц из штата Миссисипи были арестованы за попытку послать конверты с ядом американскому президенту и другим высокопоставленным лицам США. В тот же год письмо с рицином отправили мэру города Нью-Йорк, предположительно в ответ на деятельность общественной организации «Мэры против нелегального оружия». Более широкую известность яд получил благодаря американскому сериалу «Во все тяжкие».