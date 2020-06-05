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05.06.2020 15:34
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Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Чехии

На высылку двух сотрудников посольства из Чехии Россия отреагирует зеркально.

«Ответ будет обязательно, зеркальный», — заявил 5 июня РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

О том, что Чехия решилась на высылку представителей посольства России, стало известно в пятницу во время экстренной пресс-конференции премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел страны Томаша Петржичека. Имена сотрудников не сообщаются. Причина связана с сообщениями о том, что неизвестный с российским диппаспортом и ядом рицином якобы намеревался отравить троих чешских политиков, занимающих критическую позицию по отношению к России. Информацию об этом спецслужбы Чехии проверяли после сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименования площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова.

История осложнила отношения России и Чехии, произошедшее недопустимо, подчеркнул во время выступления Андрей Бабиш.

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Комментарии (6)

DmitrySpb79
Попытка отравления-то хоть действительно была, или это такая странная провокация? Если была, то это дикость конечно, внешняя политика страны, делающей это, на уровне африканских стран третьего мира. Если не была, тогда конечно хз кому это выгодно.

Жалко конечно что правды никто не узнает. Как и с Новичком.
Иван Петров
Правильно.
Посмотрите на себя в зеркало и дайте зеркальный ответ.
А МИДу скоро зеркал не хватит))
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