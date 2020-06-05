Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Чехии
На высылку двух сотрудников посольства из Чехии Россия отреагирует зеркально.
«Ответ будет обязательно, зеркальный», — заявил 5 июня РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
О том, что Чехия решилась на высылку представителей посольства России, стало известно в пятницу во время экстренной пресс-конференции премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел страны Томаша Петржичека. Имена сотрудников не сообщаются. Причина связана с сообщениями о том, что неизвестный с российским диппаспортом и ядом рицином якобы намеревался отравить троих чешских политиков, занимающих критическую позицию по отношению к России. Информацию об этом спецслужбы Чехии проверяли после сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименования площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова.
История осложнила отношения России и Чехии, произошедшее недопустимо, подчеркнул во время выступления Андрей Бабиш.