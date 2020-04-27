Чешские журналисты рассказали о россиянине, который приехал с ядом. Мэру Праги и главе района выделили охрану

По дипломатическому паспорту три недели назад в Прагу якобы прибыл гражданин России, который привез в чемодане яд рицин. Об этом накануне вечером, 26 апреля, написал журнал Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным издания, в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела его встречал автомобиль российской дипмиссии и отвез в посольство.

Respekt утверждает, что он предназначался главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу и мэру Праги Зденеку Гржибе. По воле первого в столице Чехии исчез памятник маршалу Коневу, второй переименовал площадь перед посольством России в память о Борисе Немцове.