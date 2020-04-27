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27.04.2020 10:10
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Чешские журналисты рассказали о россиянине, который приехал с ядом. Мэру Праги и главе района выделили охрану

По дипломатическому паспорту три недели назад в Прагу якобы прибыл гражданин России, который привез в чемодане яд рицин. Об этом накануне вечером, 26 апреля, написал журнал Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным издания, в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела его встречал автомобиль российской дипмиссии и отвез в посольство.

Respekt утверждает, что он предназначался главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу и мэру Праги Зденеку Гржибе. По воле первого в столице Чехии исчез памятник маршалу Коневу, второй переименовал площадь перед посольством России в память о Борисе Немцове.

Авторы материала добавили, что чешские спецслужбы знали о вероятном отравлении и вовремя чиновников от него уберегли.

Несколько дней назад другое чешское издание Novvinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря мэра сообщало, что градоначальник находится под полицейской охраной. Он сам подал жалобу и попросил о защите, так как заметил за собой слежку. Тогда же сообщалось, что глава Праги-6 также находится под охраной.

Представители российского МИДа материалы чешских журналистов пока никак не комментировали.

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Комментарии (5)

krasnonosov
Симонян уже готовится брать интервью у очередных любителей шпилей?
hmkv
Странно, что в Ухане их не видели
hmkv
Петров с Башировым проснулись
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