Чешские журналисты рассказали о россиянине, который приехал с ядом. Мэру Праги и главе района выделили охрану
По дипломатическому паспорту три недели назад в Прагу якобы прибыл гражданин России, который привез в чемодане яд рицин. Об этом накануне вечером, 26 апреля, написал журнал Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным издания, в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела его встречал автомобиль российской дипмиссии и отвез в посольство.
Respekt утверждает, что он предназначался главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу и мэру Праги Зденеку Гржибе. По воле первого в столице Чехии исчез памятник маршалу Коневу, второй переименовал площадь перед посольством России в память о Борисе Немцове.
Авторы материала добавили, что чешские спецслужбы знали о вероятном отравлении и вовремя чиновников от него уберегли.
Несколько дней назад другое чешское издание Novvinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря мэра сообщало, что градоначальник находится под полицейской охраной. Он сам подал жалобу и попросил о защите, так как заметил за собой слежку. Тогда же сообщалось, что глава Праги-6 также находится под охраной.
Представители российского МИДа материалы чешских журналистов пока никак не комментировали.