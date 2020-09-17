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17.09.2020 10:14
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Все-таки не чай. Соратники Навального объяснили происхождение бутылки с «Новичком»

Соратники Алексея Навального показали, откуда взялась бутылка, в которой немецкие специалисты потом обнаружили следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

«Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. <...> Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка», — сообщается 17 сентября в Instagram Навального.

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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества.  Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа.  Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.  Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео.  Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

После того, как оппозиционеру стало плохо, осавшиеся в Томске сотрудники Фонда борьбы с коррупцией с адвокатом поднялись в номер Навального, чтобы описать и упаковать все, что там найдут. Среди прочих предметов были и пластиковые бутылки из-под воды. Потом бутылку решили передать немецким специалистам. Видео осмотра было выложено в Instargam политика.

«Теперь мы понимаем: это [отравление] было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — подчеркивается в заявлении.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому и 22 августа отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели оппозиционера из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».

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Комментарии (52)

263246511
То есть навальнята знают что произошло отравление и идут обыскивать номер ДАЖЕ БЕЗ ПЕРЧАТОК! Я уж не говорю про противогазы которые необходимы если это фосфорорганика, посмотрите как работали в Солсбери "космонавты". Навальнята вешают чушь.
И еще, сколько прошло времени после выезда из отеля и "отравлением"? В отеле горничные специально ждали и не убирались в номере? Или навальнята СРАЗУ после отъезда Ололёшеньки туда прибежали и стали снимать это "кино" про поиск улик?
260882631
нормально так пригоженским работы с утра подкинули )
Oleg_I
Господа кремлеботы путаются в показаниях. То у них никто никого не отравлял и "отравляющих веществ не обнаружено". То у них (одновременно с первым) Навального отравили спецслужбы США / Германии / Великобритании. Или он отравил сам себя, но "отравляющих веществ не обнаружено". Какой коварный Леха.
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