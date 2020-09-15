Глава СВР: На момент вылета из России в организме Навального ядов не было. Все запасы «Новичка» в стране уничтожены

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». Об этом 15 сентября пишет ТАСС.



По словам Нарышкина, врачи в Омске «провели исследования по всем протоколам и не нашли ядов». При этом говорить о том, что наличие «Новичка» в организме является «российским следом», нельзя. Глава СВР уверяет, что все запасы этого вещества на территории РФ уничтожены.



«Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация», — подчеркнул Нарышкин.

