Прививку от коронавируса сделал первый российский министр. К испытаниям собираются допустить людей старше 60-ти
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров стал первым федеральным министром, сделавшим прививку от коронавируса. Он рассказал об этом сам в интверью программе «Поздняков», опубликованной 2 сентября на сайте НТВ.
Мантуров подтвердил, что использовалась российская вакцина «Спутник V». Он рассказал, что его не госпитализировали, он был «на ногах» после вакцинации.
«Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу (директору Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. — Прим. ред.) звонил и докладывал о моем состоянии. То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — рассказал Мантуров (цитата по ТАСС).
Также сегодня стало известно, что в пострегистрационных испытаниях «Спутника V» смогут принять участие россияне старше 60 лет. Об этом ТАССу сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. При этом в инструкции к вакцине говорится, что она предусмотрена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.
Глава центра Гамалеи рассказал РИА Новости, что многие сотрудники института старше 70 и даже 80 лет уже сделали прививку и отлично себя чувствуют.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация населения страны от коронавируса планируется после ноября.
Первые поставки отечественной вакцины будут налажены в сентябре. В Москве, как сообщалось ранее, участие в пострегистрационных исследованиях смогут принять 40 тыс. человек.
В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.