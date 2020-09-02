Прививку от коронавируса сделал первый российский министр. К испытаниям собираются допустить людей старше 60-ти

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров стал первым федеральным министром, сделавшим прививку от коронавируса. Он рассказал об этом сам в интверью программе «Поздняков», опубликованной 2 сентября на сайте НТВ.



Мантуров подтвердил, что использовалась российская вакцина «Спутник V». Он рассказал, что его не госпитализировали, он был «на ногах» после вакцинации.



«Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу (директору Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. — Прим. ред.) звонил и докладывал о моем состоянии. То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — рассказал Мантуров (цитата по ТАСС).

