Собянин: Подать заявку на тестирование вакцины от COVID-19 смогут 40 тысяч москвичей

«Принять участие в программе исследований смогут 40 тысяч человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru. Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям», — написал он на своём сайте.

Московские специалисты вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начинают в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, поучаствовать в них смогут 40 тысяч человек, которые оставят заявки на городском портале, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 26 августа.

По его словам, исследования будут проводиться на базе московских медучреждений. «Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот. Проведение этих исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет», — отметил мэр Москвы.

Он уточнил, что в исследованиях смогут принять участие горожане старше 18 лет без симптомов ОРВИ при условии, что они не болели COVID-19. «В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий. Мы также создали специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела», — сказал Собянин.

Он напомнил, что испытуемая вакцина успешно прошла уже две стадии клинических исследований. «У получивших препарат пациентов появились антитела, то есть формируется иммунитет и, что важно, препарат переносится организмом так же, как обычная прививка. Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса», — добавил мэр.