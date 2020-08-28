В Петербурге вторая волна коронавируса? Пока нет. Накроет постепенно, но уверенно

В день в Северной столице начали госпитализировать до двух сотен человек с коронавирусом и подозрением на него, 80% профильных коек для взрослых заняты, среди них много тяжелых больных, в том числе пенсионеров.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

Официальная статистика последнюю неделю рассказывает о 180 новых заражениях COVID—19 ежедневно, тогда как с конца июля в среднем отчитывалась о 150–160. На этом фоне коэффициент распространения коронавируса пополз вверх, и появились разговоры о начале второй волны. Она может быть не такой внезапной, как первая, зато более сильной, говорят врачи.

По данным комитета по здравоохранению, с 17 по 23 августа в Северной столице увозили в больницы от 114 до 203 человек в сутки с «ковидными» симптомами, это и официальные больные коронавирусом, и пациенты с подозрением на него. Пики в августе приходятся на понедельник и пятницу, при резком падении в выходные.



Число свободных коек резко сократилось. Если 29 июля в Петербурге были свободны 68%, то 27 августа для детей доступны 37%, а для взрослых и вовсе 20%. С одной стороны, это связано с сокращением числа перепрофилированных стационаров и с закрытием Ленэкспо. С другой — на COVID-19 работают не так уж и мало больниц: Боткина, Святого Георгия, Кащенко, Скворцова-Степанова, а также №15, 20 и 40, выделены койки и в Александровской и Мариинской.

«Вирус никуда не делся. Количество сложных, тяжелых больных в стационарах достаточно большое. Похоже, что те пенсионеры, которые были изолированы на даче, вернулись и пошли в контакт с молодежью, и это дало этот немножечко всплеск заболеваемости», — предположил в разговоре с «Фонтанкой» глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

По его словам, много больных в реанимации, а доля занятых аппаратов ИВЛ — около 30%. В нековидных стационарах вновь начали массово выявлять больных. За две недели только в центре Алмазова, по словам Шляхто, выявили около 40 случаев COVID-19.



«За последние две недели однозначных показателей на рост или снижение показателей не зарегистрировано», — зачитал он «Фонтанке» цитату из полученной им ежедневной статистической записки. И удивился, что её не присылают журналистам.

Но это все равно пока не начало второй волны, говорят специалисты.

«Значительного роста нет — 150, 160, 180 — ситуация стабильна и не меняется. Когда будет экспоненциальный рост, тогда будут признаки, что это «вторая волна», — отметил Евгений Шляхто.

«Пока идет первая волна. Никуда не уходил вирус. Вторая волна была бы, если он куда-нибудь пропал и затем пошёл резкий рост. А это все колебания в процессе пандемии», — согласен с ним экс-главврач больницы Боткина Алексей Яковлев.

При этом Шляхто заявил, что ярко выраженной второй волны, как таковой, может и не быть. Накроет постепенно, но уверенно.

«Уже довольно много людей переболело, опыт у врачей есть. Это недостаточно, но дает предпосылки к тому, что экспоненциального роста не будет и в разы увеличиваться не будет, — отметил он. — Но то, что станет сложнее, уже все понимают».



«Приедут люди, которые сидят на даче, вернутся из других городов студенты, придут в школу школьники. Начнутся контакты между людьми, которые не контактировали раньше. Вероятность заражения увеличивается», — объяснил академик РАН.

«Нас точно ждет период повышения заболеваемости острыми вирусными инфекциями, их соотношение непредсказуемо, и особенность сезона в том, что тяжело, да и вообще невозможно по начальным признакам отличить, что это — ОРВИ, грипп или коронавирус. Поэтому особенности нынешнего эпидсезона такие: если раньше мы пытались дифференцировать грипп и ОРВИ, то сейчас все потенциально будут считаться ковидными больными. И в этом отношении подъем нас ждет, и каждый, кто начал чихать или ходит с температурой, потенциально будет подозреваться как ковидный больной», — заявил накануне журналистам зампредседателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов.

По мнению директора Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессора Михаила Пальцева, которое опубликовал портал федерального оперштаба, вторая волна будет даже тяжелее первой.



«Исторически все вирусные пандемии протекали в три волны. Первая волна достаточно сильная, вторая — еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета. Например, в три волны протекала испанка, которая была в начале прошлого века. Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда переболеет 95% инфекция исчезает», — рассказал он.

Но четкого прогноза, как коронавирус будет вести себя дальше, пока нет.

«Но я уверен, что вторая волна будет, и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет. С другой стороны, в популяции достаточно много людей, которые не восприимчивы к коронавирусу, то есть не заболевают, даже если заразились, — сказал Пальцев. — Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни».



Тем временем в Смольном на всякий случай готовятся закрывать всё то, что еще недавно успели открыть.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру».

