«Мы подавали заявку для проведения акции в поддержку Навального в гайд-парке на площади Ленина 29 августа. Однако нам отказали на основании 121-го постановления правительства Петербурга, согласно которому на территории города до 30 августа временно приостановлено проведение публичных мероприятий», — рассказал он, также предоставив копию ответа районной администрации.

Администрация Калининского района Петербурга не согласовала Либертарианской партии России проведение митинга в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального, который находится в коме и наблюдается врачами немецкой клиники Charite. Об этом 26 августа «Фонтанке» сообщил один из организаторов мероприятия Денис Луговский.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Калининского района Петербурга. Как ранее писало наше издание, в середине августа Смольный внёс несколько изменений в 121-е постановление, разрешив проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.



При этом, например, в официальном сообществе того же Калининского района «ВКонтакте» в преддверии минувших выходных был размещён анонс празднования Дня российского флага, согласно которому формат мероприятия был далеко не только «спортивным». В списке числятся тематическая выставка, интеллектуальные активности и даже праздничный концерт. В той же группе местных жителей приглашают на молодежный фестиваль «Дух времени», который должен состояться в начале осени в Муринском парке. Последний также поражает воображение масштабами замысла его организаторов.



В прошедшие выходные в Петербурге уже состоялась одна акция в поддержку Навального, она прошла у Гостиного двора. Правда, по заявлениям её участников, в тот день они пришли поддержать не только оппозиционного политика, но и Хабаровск, Белоруссию и шихан Куштау. Под конец протест окутал чёрный дым от брошенной шашки. Того, кто это сделал, уже задержали, он стал фигурантом уголовного дела.