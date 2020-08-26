FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
75.54р89.23р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.08.2020 23:49
5
Печать

Петербургским активистам отказали в проведении акции в поддержку Навального из-за коронавируса. Самим властям праздновать пандемия не мешает

Администрация Калининского района Петербурга не согласовала Либертарианской партии России проведение митинга в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального, который находится в коме и наблюдается врачами немецкой клиники Charite. Об этом 26 августа «Фонтанке» сообщил один из организаторов мероприятия Денис Луговский.

«Мы подавали заявку для проведения акции в поддержку Навального в гайд-парке на площади Ленина 29 августа. Однако нам отказали на основании 121-го постановления правительства Петербурга, согласно которому на территории города до 30 августа временно приостановлено проведение публичных мероприятий», — рассказал он, также предоставив копию ответа районной администрации.

Фото: предоставлено Денисом Луговским
Фото: предоставлено Денисом Луговским

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Калининского района Петербурга. Как ранее писало наше издание, в середине августа Смольный внёс несколько изменений в 121-е постановление, разрешив проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

При этом, например, в официальном сообществе того же Калининского района «ВКонтакте» в преддверии минувших выходных был размещён анонс празднования Дня российского флага, согласно которому формат мероприятия был далеко не только «спортивным». В списке числятся тематическая выставка, интеллектуальные активности и даже праздничный концерт. В той же группе местных жителей приглашают на молодежный фестиваль «Дух времени», который должен состояться в начале осени в Муринском парке. Последний также поражает воображение масштабами замысла его организаторов.

В прошедшие выходные в Петербурге уже состоялась одна акция в поддержку Навального, она прошла у Гостиного двора. Правда, по заявлениям её участников, в тот день они пришли поддержать не только оппозиционного политика, но и Хабаровск, Белоруссию и шихан Куштау. Под конец протест окутал чёрный дым от брошенной шашки. Того, кто это сделал, уже задержали, он стал фигурантом уголовного дела.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву, пришлось сделать экстренную остановку в омском аэропорту. Оттуда его доставили в местную больницу, где долгое время не могли подготовить результаты анализов и предоставить документы для транспортировки в заграничное медучреждение. Сейчас он находится в клинике Charite в Германии. Врачи выявили у него интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы». Как пишут СМИ, он мог быть отравлен веществом, похожим на «Новичок». Версия с отравлением, о которой заговорили ещё в день госпитализации, вызывает споры как у российских, так и немецких врачей. В Кремле призвали выяснить, что произошло с Навальным.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Djnyana
Друзья, вы чиво, на ваших глазах умышленно отравили человека... Вы буите прикидываться.. баранами?! Был бы я.. Богом, я бы сложил с все полномочия с Себя, и сказал бы.. - за этот Народ Я не отвечаю, но.. так не бывает, Бог следит и отвечает за всяким Народом! И.. мне милый Бог, так мне говорит..обойдись, пожалуйста, без мата,как отвечать Ему?!
Владислав М
Похоже что чиновники и муссируют эту коронистерию, только чтоб запрещать любые официальные митинги. Страх чиновничества велик. Боятся оказаться на месте Лукашенко.
***_555
Трусливое чинушьё.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний