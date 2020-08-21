Смольный продлит короновирусные ограничения до конца сентября. Зато разрешит спортивные мероприятия и автошколы

Правительство Санкт-Петербурга подготовило новую редакцию 121 постановления, которое регулирует жизнь города в период пандемии COVID-19. По данным «Фонтанки», по согласованному проекту постановления, большинство действующих ограничений будет продлено до 20 сентября, а отдельные — до начала ноября.

В частности, до 1 ноября продлен запрет на работу детских лагерей на территории Петербурга и приостановлено предоставление им социальной поддержки со стороны городского правительства.

До 20 сентября продлена обязанность граждан носить средства индивидуальной защиты в магазинах, вокзалах, общественном транспорте и такси, а также рекомендации соблюдать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.