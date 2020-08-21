Смольный продлит короновирусные ограничения до конца сентября. Зато разрешит спортивные мероприятия и автошколы
Правительство Санкт-Петербурга подготовило новую редакцию 121 постановления, которое регулирует жизнь города в период пандемии COVID-19. По данным «Фонтанки», по согласованному проекту постановления, большинство действующих ограничений будет продлено до 20 сентября, а отдельные — до начала ноября.
В частности, до 1 ноября продлен запрет на работу детских лагерей на территории Петербурга и приостановлено предоставление им социальной поддержки со стороны городского правительства.
До 20 сентября продлена обязанность граждан носить средства индивидуальной защиты в магазинах, вокзалах, общественном транспорте и такси, а также рекомендации соблюдать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Зато чиновники готовы дать несколько послаблений. В частности, с момента опубликования постановления будут разрешены официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Можно будет распространять печатные материалы посредством передачи их из рук в руки. Полностью снимаются ограничения с регулярных пассажирских перевозок наземным автомобильным и электрическим транспортом.
Как и было обещано, разрешат проведение торжественных линеек, но только для 1 и 11 классов. Условие — использование СИЗ учителями и родителями.
С 14 сентября заработают организации дополнительного образования, в том числе автошколы.