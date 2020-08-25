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25.08.2020 11:14
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В Пресненском суде Москвы заявили о непричастности к продаже «золотых» билетов на заседания по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы не продаёт билеты на заседания по уголовному делу обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова, а также призывает не пытаться приобрести их, чтобы не становиться жертвами мошенников. Об этом 25 августа ТАСС заявили в пресс-службе судебной инстанции.

«К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий», — заявили представители Пресненского суда Москвы.

По их словам, если посетителям не хватает места в зале, где непосредственно ведётся заседание, то можно пройти в зал, где организована видеотрансляция процесса.

По данным агентства, ранее на специализированном сайте появилось объявление о продаже билетов за полмиллиона рублей в первый ряд на заседание по делу Ефремова. В настоящее время запись с сайта удалена.

Судебный процесс по смертельному ДТП в центре Москвы длится уже больше недели, всё больше привлекая внимание общественности к этой истории благодаря ярким заявлениям сторон. На одном из последних заседаний Ефремов отказался от услуг своего адвоката, но позже снова попросил представлять его в суде. Следующее слушание по делу состоится 31 августа.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Это кто у них там, Пашаев приторговывает или Добровинский?
Предлагаю выпустить ограниченную серию консервов - воздух пресненского суда)))
Pensioneer
А может вообще сделать платный вход в суд? Что без толку там болтаться всяким бездельникам, а так казну пополнят. Театры, концерты, спортивные мероприятия, суды, ...
Vahmistroff
"...продаже билетов за полмиллиона рублей в первый ряд..."
Кстати, отличная идея! Если есть идиоты, готовые заплатить, то почему бы и нет?
В конце концов, платят же некоторые за посещение ногомячей -- ногомячисты по миллиону в день получают, так чем фигуранты дела Ефремова хуже?
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