В Пресненском суде Москвы заявили о непричастности к продаже «золотых» билетов на заседания по делу Ефремова

«К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий», — заявили представители Пресненского суда Москвы.

Пресненский суд Москвы не продаёт билеты на заседания по уголовному делу обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова, а также призывает не пытаться приобрести их, чтобы не становиться жертвами мошенников. Об этом 25 августа ТАСС заявили в пресс-службе судебной инстанции.

По их словам, если посетителям не хватает места в зале, где непосредственно ведётся заседание, то можно пройти в зал, где организована видеотрансляция процесса.

По данным агентства, ранее на специализированном сайте появилось объявление о продаже билетов за полмиллиона рублей в первый ряд на заседание по делу Ефремова. В настоящее время запись с сайта удалена.

Судебный процесс по смертельному ДТП в центре Москвы длится уже больше недели, всё больше привлекая внимание общественности к этой истории благодаря ярким заявлениям сторон. На одном из последних заседаний Ефремов отказался от услуг своего адвоката, но позже снова попросил представлять его в суде. Следующее слушание по делу состоится 31 августа.