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24.08.2020 15:56
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Пашаев снова в деле. Ефремов перезаключил с ним адвокатский договор

Актер Михаил Ефремов прислушался к словам судьи о том, что нового защитника он должен себе найти до 31 августа. Он снова нанял Эльмана Пашаева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. «Даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего», — уточнил собеседник.

От услуг Эльмана Пашаева Ефремов отказался на заседании 21 августа, но оставил его в роли консультанта. 24-го числа он пришел без адвоката, судья перенесла слушание на 31 августа, велев Ефремову разобраться с тем, кто будет его защищать, иначе адвоката назначит суд.

Телеканалу «360» факт возобновления адвокатского договора подтвердил сам Пашаев. Он отметил, что у актера могут появиться и другие защитники.

Михаила Ефремова обвиняют в пьяном ДТП 8 июня в Москве, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров. Потерпевшие заявили гражданские иски — старший сын на 6,5 млн рублей, младший Захаров, жена и брат погибшего солидарно 1 рубль. Актер не помнит, был ли он за рулем, сторона защиты приглашала в суд своеобразных свидетелей — не видящего на один глаз, который заявил что видел Ефремова на пассажирском кресле, и эксперта по фамилии Фиалко, который говорил об энергетических дырах и хакерах.

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Комментарии (5)

broker92
Вторая машина каблучок, типа
sakorol
Недельку, Миша отдохнет от судебных переживаний
daisychain
Лучше бы вместо странных потусторонних версий о "двойнике за рулем" задумались над более очевидным вопросом: как вообще могло произойти, что при лобовом столкновении в одной машине водитель не получил даже легких ссадин, а в другой - умер? Причем, вторая машина чуть ли не фура (вроде какая-то курьерская развозка, не?)
Тут как бы варианта три:
- во второй машине была совсем хреновая система пассивной безопасности - вопрос к производителю или к обслуживанию
- водитель второй машины не был пристегнут (в этом случае уже юридически вина - обоюдка)
- водитель умер вообще не от травм, а от, например, сердечного приступа. Тут вспоминаем прецедент Мирзаева-Агафонова (удар кулаком в челюсть не привел к смерти, а падение на асфальт - привело. Виноват асфальт)

Не то, чтобы я выгораживаю старого алкоголика. Но что-то тут много нестыковок.
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