Пашаев снова в деле. Ефремов перезаключил с ним адвокатский договор
Актер Михаил Ефремов прислушался к словам судьи о том, что нового защитника он должен себе найти до 31 августа. Он снова нанял Эльмана Пашаева.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. «Даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего», — уточнил собеседник.
От услуг Эльмана Пашаева Ефремов отказался на заседании 21 августа, но оставил его в роли консультанта. 24-го числа он пришел без адвоката, судья перенесла слушание на 31 августа, велев Ефремову разобраться с тем, кто будет его защищать, иначе адвоката назначит суд.
Телеканалу «360» факт возобновления адвокатского договора подтвердил сам Пашаев. Он отметил, что у актера могут появиться и другие защитники.
Михаила Ефремова обвиняют в пьяном ДТП 8 июня в Москве, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров. Потерпевшие заявили гражданские иски — старший сын на 6,5 млн рублей, младший Захаров, жена и брат погибшего солидарно 1 рубль. Актер не помнит, был ли он за рулем, сторона защиты приглашала в суд своеобразных свидетелей — не видящего на один глаз, который заявил что видел Ефремова на пассажирском кресле, и эксперта по фамилии Фиалко, который говорил об энергетических дырах и хакерах.