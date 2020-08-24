Пашаев снова в деле. Ефремов перезаключил с ним адвокатский договор

Актер Михаил Ефремов прислушался к словам судьи о том, что нового защитника он должен себе найти до 31 августа. Он снова нанял Эльмана Пашаева.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. «Даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего», — уточнил собеседник.



От услуг Эльмана Пашаева Ефремов отказался на заседании 21 августа, но оставил его в роли консультанта. 24-го числа он пришел без адвоката, судья перенесла слушание на 31 августа, велев Ефремову разобраться с тем, кто будет его защищать, иначе адвоката назначит суд.

