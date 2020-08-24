Ефремов не нашел нового адвоката, но заявил, что признает вину, как только «поймет, что был за рулем»
Актер Михаил Ефремов не смог найти адвоката к началу нового заседания суда по делу о смертельном ДТП, передает 24 августа РАПСИ. Судья Елена Абрамова перенесла рассмотрение дела Ефремова на 31 августа, отметив, что, если актер не найдет себе защитника к этому времени, то суд привлечёт защитника по назначению.
Обвиняемый при этом продолжил настаивать, что не помнит, сидел ли во время аварии на водительском месте. «Я шел за правдой, — цитирует слова Ефремова РАПСИ. — Если я пойму, что я был за рулём, то признаю свою вину».
Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева 21 августа, оставив его в роли консультанта, и сообщил, что может договориться о защите с Генрихом Падвой или Генри Резником, с которыми знаком.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян. Родственники Захарова заявили иски о компенсации морального вреда на 6,5 миллиона (старший сын от первого брака) и один рубль (жена, второй сын и брат).