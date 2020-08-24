Ефремов не нашел нового адвоката, но заявил, что признает вину, как только «поймет, что был за рулем»

Актер Михаил Ефремов не смог найти адвоката к началу нового заседания суда по делу о смертельном ДТП, передает 24 августа РАПСИ. Судья Елена Абрамова перенесла рассмотрение дела Ефремова на 31 августа, отметив, что, если актер не найдет себе защитника к этому времени, то суд привлечёт защитника по назначению.

Обвиняемый при этом продолжил настаивать, что не помнит, сидел ли во время аварии на водительском месте. «Я шел за правдой, — цитирует слова Ефремова РАПСИ. — Если я пойму, что я был за рулём, то признаю свою вину».

