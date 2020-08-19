Невероятный Фиалко. Защита Михаила Ефремова призвала на помощь НЛО и энергетические дыры

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Защита Михаила Ефремова вызвала в суд эксперта Фиалко. Тот рассказал, что на Jeep обвиняемого могли повлиять хакеры, лазеры или спутник. Ефремов с места активно подсказывал эксперту реплики. С легкой руки Юрия Фиалко в протоколе заседания возникли «Терминатор-3», энергетические дыры и вброс отравляющих паров через кондиционер. Судя по реакции Ефремова, он отнесся к перечисленным факторам, которые «могли повлиять на ситуацию» со всей серьезностью. «Фонтанка» присмотрелась к личности эксперта.

В суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова продолжают допрашивать очевидцев и экспертов. Ожидается, что обвиняемый актер ответит на вопросы обвинения и защиты в кульминации процесса, после того, как выскажутся все свидетели. 19 августа на вопросы суда ответили друзья Ефремова: актер Никита Высоцкий, ресторатор Татьяна Беркович и поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша. Все они дали высокую оценку личности Михаила Ефремова, утверждали, что актер не наркозависимый, никогда не садился за руль в состоянии опьянения и даже посылал венок на могилу погибшего в ДТП Сергея Захарова.



Остроту ситуации добавили утренние сообщения в СМИ о том, что Беркович проверяют на причастность к поставке Ефремову наркотиков. Когда Беркович в суде спросили о зависимостях ее друга, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский усмехнулся. «Чего вы смеетесь, человек погиб!» — воскликнул Ефремов, который явно чувствовал себя лучше, чем на заседании 17 августа, когда его увезли на «скорой» в бессознательном состоянии. Затем адвокат Ефремова Эльман Пашаев предъявил претензии к экспертизе автомобиля актера, сделанной после аварии: аттестация экспертов не подтверждена, нет исследования асфальтового покрытия и проб воздуха с места ДТП. Но тут в Пресненском суде началась эвакуация из-за «заминирования». Пока специально обученные люди с собаками проверяли здание, участники процесса успели пообедать.

После вынужденного антракта Пашаев предложил допросить «автотехнического эксперта» Юрия Фиалко. Странности начались практически сразу: у эксперта не оказалось при себе документов, подтверждающих его квалификацию. Однако судья Елена Абрамова не стала отклонять свидетеля.



Фиалко поведал, что считает экспертизу предварительного следствия неполной, предположив, что всему виной «низкая материальная база» органов, которые ее проводили. А мелочей в этом деле быть не может, потому что сегодня напридумывали разных мультимедийных систем, которыми так любят «пичкать» свои авто американские производители.

Для начала, по мнению Фиалко, надо было выяснить всю предысторию злополучного ефремовского «Джипа». Кроме того, мог случиться «сбой в электронике», к которому ни один водитель не может быть готов, никто не задался вопросом, не было ли на месте ДТП «энергетической дыры» или «энергетического сгустка», не учли возможность перехвата управления машиной хакерами через спутник. Знания обо всех этих нюансах эксперт Фиалко почерпнул в сети Интернет.

Когда адвокат потерпевших Анна Бутырина уточнила, «куда нужно было обратиться, чтобы исследовать аномальные дыры», эксперт уверенно отправил ее в организацию «Космопоиск», члены которой активно ищут НЛО и специализируются на паранормальных явлениях. Анна Бутырина начала зачитывать вслух заключение, сделанное Юрием Фиалко для суда: «хакеры заставляют чужие машины подчиняться их командам, как в «Терминаторе 3», возможен был вброс отравляющих паров через кондиционер или ослепление водителя лазером, надо исследовать «аэрозольное облако» на месте ДТП. «Я читал про такие исследования», - отметил Фиалко.



Участники процесса восприняли информацию так эмоционально, что в общем крике Фиалко не сразу нашелся, что ответить на вопрос, влияет ли провенанс автомобиля на водителя. «Влияет на аварию», - громко подсказал эксперту правильный ответ Михаил Ефремов, подчеркнув, что «это важно для анализа события». Судья подсказку реплики не оценила и сделала актеру замечание с занесением в протокол.

Между тем на Фиалко насели с вопросами о том, какие экспертизы он сам проводил и когда это было. Фиалко в ответ заявил, что он — официальный эксперт, зарегистрированный Минюстом. Однако внятно ответить, сколько экспертиз и в каких уголовных делах он уже провел, Фиалко не смог, окончательно сник и попросил разрешения не отвечать на вопросы. Выяснилось, что «автотехнический эксперт» - выпускник Историко-архивного института. Когда Фиалко покидал здание суда, его окружили телекамеры. «Я ничего не говорил. Вы могли слышать все, что вам захотелось», - заявил эксперт, скрываясь от прессы.

Юрий Фиалко числится среди «сертифицированных судебных экспертов» некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова». Чтобы стать членом этой уважаемой организации, достаточно заполнить анкету, написать заявление и дать согласие на обработку персональных данных. А еще — оплатить вступительные (3 тысячи рублей) и ежегодный (еще 3 тысячи рублей) взнос.



«В настоящее время членами СУДЭКС являются более 1500 судебных экспертов и около 150 судебно-экспертных организаций, в составе которых работают еще порядка 1500 экспертов», - говорится на сайте.

Упрекнуть Юрия Фиалко в отсутствии профессиональных знаний в области судебно-экспертной деятельности нельзя еще и потому, что он сам эти знания преподает - в Центре профессиональной переподготовки при университете «Синергия» http://c-pp.ru/o-nas/prepodavateli/yakovlev-yurij-petrovich/. Том самом, который в 2018 году предлагал в качестве приза на одном из своих бизнес-форумов «близняшек бизнес-ассистенток на год», а перед этим продавал билеты на выступления мотивационного оратора Тони Роббинсона по 500 тысяч рублей.

В Центре профессиональной переподготовки все гораздо спокойнее, здесь готовят оценщиков и экспертов-техников. Юрий Фиалко читает в центре авторский курс «Практика автоэкспертизы и трасологии». Кроме преподавания, Фиалко занимается бизнесом: он совладелец ООО «Кравто», специализация которого заявлена как «деятельность Центрального банка Российской Федерации». Согласно ОКВЭД это значит, что «Кравто» может, например, «во взаимодействии с правительством Российской Федерации разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику» и осуществить эмиссию наличных денег. Правда, судя по бухгалтерской отчетности у серьезной организации дела идут не очень — в 2019 году у нее было 406 тысяч рублей чистого убытка.



Во владении господина Фиалко числится еще одна компания, ООО «Международный научно-производственный центр экспертизы, оценки и реставрации», род занятий - оценка рисков и ущерба. В мае 2019 года компетентные органы пытались взыскать с этой организации 7 тысяч рублей налогов, но не преуспели, потому что установить местонахождение должника либо его имущества оказалось невозможно.

Заседание суда по делу Михаила Ефремова продолжится 20 августа. Пока же адвокат Эльман Пашаев сохраняет хорошую мину при затеянной им игре. То, что привлеченная им в качестве свидетельницы Беркович проходит по делу о наркотиках, он называет «враньем низкой пробы». «Меня как учили: если будешь врать, сделай это красиво. Оппонент будет знать, что ты врешь, но ему будет приятно», - заявил Пашаев журналистам после скандального заседания.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

