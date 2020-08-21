«Угрозы в адрес ОМОНа будут вытравлены «каленым железом». Лукашенко заявил, что помог Тихановской с отъездом и отказался от общения с оппозицией
Александр Лукашенко сообщил, что помог своему оппоненту на президентских выборах уехать из республики. С созданным в стране Координационным советом оппозиции он общаться не хочет.
«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках», — цитирует 21 августа заявление Лукашенко БелТА.
По его словам, Тихановская покинула страну «не без его участия» и ей «пришлось помогать с выездом за границу».
Белорусский лидер уверен, что его оппонента на прошедших выборах «опутали, окутали» спецслужбы и МИД Литвы. Он отметил, что они заставляют Тихановскую делать заявления. Сегодня экс-кандидат провела свою первую пресс-конференцию из Вильнюса.
Лукашенко считает, что не стоит общаться с созданным накануне Координационным советом оппозиции, который он описал как «красивое название». «За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании», — указал президент.
Белорусский лидер заверил, что будет проводить «жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны». «Угрозы в адрес ОМОН и госслужащих будут вытравлены «каленым железом», — заявил Лукашенко.
Координационный совет оппозиции Белоруссии, который поставил целью обеспечить мирную передачу власти в республике, был создан в начале недели. 20 августа генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти» в отношении членов нового органа. Об отъезде Тихановской в Литву стало известно 11 августа. Она записала несколько обращений к своим избирателям, в одном из которых заверила, что самостоятельно приняла решение уехать. Однако ее соратники считают, что на нее было оказано давление.