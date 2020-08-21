«Угрозы в адрес ОМОНа будут вытравлены «каленым железом». Лукашенко заявил, что помог Тихановской с отъездом и отказался от общения с оппозицией

Александр Лукашенко сообщил, что помог своему оппоненту на президентских выборах уехать из республики. С созданным в стране Координационным советом оппозиции он общаться не хочет.



«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках», — цитирует 21 августа заявление Лукашенко БелТА.



По его словам, Тихановская покинула страну «не без его участия» и ей «пришлось помогать с выездом за границу».



Белорусский лидер уверен, что его оппонента на прошедших выборах «опутали, окутали» спецслужбы и МИД Литвы. Он отметил, что они заставляют Тихановскую делать заявления. Сегодня экс-кандидат провела свою первую пресс-конференцию из Вильнюса.

