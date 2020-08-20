В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье «Захват власти» после создания Координационного совета оппозиции
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти». Об этом 20 августа сообщает «Спутник. Беларусь».
«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил генпрокурор республики Александр Конюк.
Статья 361 УК Белоруссии гласит о «призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности», наказание по ней составляет до 5 лет колонии.
В Координационный совет белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше Павел Латушко, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и её соратница Мария Колесникова.