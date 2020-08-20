В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье «Захват власти» после создания Координационного совета оппозиции

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти». Об этом 20 августа сообщает «Спутник. Беларусь».



«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил генпрокурор республики Александр Конюк.



Статья 361 УК Белоруссии гласит о «призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности», наказание по ней составляет до 5 лет колонии.