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19.08.2020 16:21
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Нобелевский лауреат и экс-министр культуры республики. У белорусского координационного совета появился представительный президиум

Координационный совет оппозиции Белоруссии, который поставил себе целью обеспечить мирную передачу власти в республике 19 августа, избрал президиум семи. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в него вошли нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше Павел Латушко, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и её соратница Мария Колесникова.

Ранее заявлялось, что в президиум могут войти до 70 человек.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует от Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.

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Комментарии (3)

amigo_UA
да щас любому людоеду дадут нобелевскую премию ми ра, лишь бы он был прозападный. тому же лукашенко дали бы премию мира, за то что сохранил мир и демократию, разогнав бунтовщиков.
Barmaley_5e4d0211d3423
Попалось на глаза, август - неспокойный месяц:

"19 августа 1991 года группа руководителей СССР во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым и председателем КГБ Владимиром Крючковым заявила о невозможности по состоянию здоровья исполнения Михаилом Горбачевым обязанностей президента СССР. Власть была передана образованному Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). В Москву и другие крупные города России были переброшены войска. В ответ граждане вышли на улицы. "
(с)
260675881
Эти г... - юрист Лилия Власова, глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше Павел Латушко,

Баласт может утопить.
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