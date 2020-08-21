Тихановская: Кремль не пытался со мной связаться

Уехавшая в Литву Светлана Тихановская, которая была оппозиционным кандидатом на белорусских выборах, заявила, что Кремль не пытался с ней связаться.
«Попыток связаться со мной [со стороны России] не было», — рассказала 21 августа Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, которая транслировалась на ее YouTube-канале.
Она призвала другие страны, включая Россию, уважать суверенитет Белоруссии. По ее словам, белорусы никогда не смогут принять нынешнее руководство.
«Сейчас Беларусь проснулась <...> Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново», — озвучила требования оппозиции Тихановская, добавив, что именно этого хочет народ республики.
Перед пресс-конференцией проигравшая выборы Тихановская в видеообращении призвала воспользоваться «абсолютно легальным и мощным» оружием в виде забастовок и расширить их.
После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, на которых победил единственный за всю историю современной Белоруссии президент Александр Лукашенко, в стране начались масштабные акции протеста и забастовки. О том, как они проходили, читайте в материале «Фонтанки».
Белорусы протестуют уже 13-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие. При этом премьер-министр Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Позже помощник действующего президента страны уточнил, что ущерб от протестов составил полмиллиарда долларов.
Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».