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21.08.2020 12:58
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Тихановская: Кремль не пытался со мной связаться

Уехавшая в Литву Светлана Тихановская, которая была оппозиционным кандидатом на белорусских выборах, заявила, что Кремль не пытался с ней связаться.

«Попыток связаться со мной [со стороны России] не было», — рассказала 21 августа Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, которая транслировалась на ее YouTube-канале.

Она призвала другие страны, включая Россию, уважать суверенитет Белоруссии. По ее словам, белорусы никогда не смогут принять нынешнее руководство.

«Сейчас Беларусь проснулась <...> Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново», — озвучила требования оппозиции Тихановская, добавив, что именно этого хочет народ республики.

Перед пресс-конференцией проигравшая выборы Тихановская в видеообращении призвала воспользоваться «абсолютно легальным и мощным» оружием в виде забастовок и расширить их.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, на которых победил единственный за всю историю современной Белоруссии президент Александр Лукашенко, в стране начались масштабные акции протеста и забастовки. О том, как они проходили, читайте в материале «Фонтанки».

Белорусы протестуют уже 13-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие. При этом премьер-министр Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Позже помощник действующего президента страны уточнил, что ущерб от протестов составил полмиллиарда долларов.

Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».

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Комментарии (5)

dimas062
Да очевидно что кремль не пытался с тобой связаться. Я так же уверен что кремль не пытался связаться с многодетной соседкой по моей площадке.
Ilya9
Ржунемогу!))) Да на хрен ты нужна Кремлю, кто ты такая, дура набитая!))))
sakorol
Да нет не симпатичная нам такой первой леди не надо, надо как у Трампа модельку
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