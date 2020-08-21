Тихановская: Кремль не пытался со мной связаться

Уехавшая в Литву Светлана Тихановская, которая была оппозиционным кандидатом на белорусских выборах, заявила, что Кремль не пытался с ней связаться.



«Попыток связаться со мной [со стороны России] не было», — рассказала 21 августа Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, которая транслировалась на ее YouTube-канале.

Она призвала другие страны, включая Россию, уважать суверенитет Белоруссии. По ее словам, белорусы никогда не смогут принять нынешнее руководство.

«Сейчас Беларусь проснулась <...> Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново», — озвучила требования оппозиции Тихановская, добавив, что именно этого хочет народ республики.