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18.08.2020 16:58
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Премьер Белоруссии: Все предприятия в стране работают в штатном режиме

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Головченко подчеркнул, что конвейеры якобы не остановлены ни на одном предприятии. «Нет оснований говорить, что экономика понесла какие-то потери из-за протестов», — уточнил премьер-министр.

В Белоруссии тем временем продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях. Еще накануне сообщалось о прекращении выработки руды на «Беларуськалии». Сегодня появилась информация о забастовке на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе — одном из ключевых предприятий для белорусской экономики. На заводе, правда, заявили, что работа продолжается в штатном режиме. При этом о забастовках также заявляли сотрудники МАЗа, БелАЗа, МЗКТ. На последнем, Минском заводе колесных тягачей, накануне состоялась встреча Александра Лукашенко с рабочими, завершившаяся криками «Уходи!». Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил о создании в стране Национального стачкома.

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Комментарии (5)

Piter Pen
Белорусы бастуют в не рабочее время, большинство производств - имеет непрерывный цикл - остановка вызовет большие проблемами - это даже рабочие на заводе понимают.
Maxic_84
Они все думают что если засунуть голову в песок глубже то все пройдёт:)
kоt-obormot
Лукаш оказался еще жальче Яныка. Осталось теперь на местного "групеннфюрера" посмотреть, и как он власть будет отдавать.
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