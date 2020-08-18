Премьер Белоруссии: Все предприятия в стране работают в штатном режиме

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Головченко подчеркнул, что конвейеры якобы не остановлены ни на одном предприятии. «Нет оснований говорить, что экономика понесла какие-то потери из-за протестов», — уточнил премьер-министр.
В Белоруссии тем временем продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях. Еще накануне сообщалось о прекращении выработки руды на «Беларуськалии». Сегодня появилась информация о забастовке на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе — одном из ключевых предприятий для белорусской экономики. На заводе, правда, заявили, что работа продолжается в штатном режиме. При этом о забастовках также заявляли сотрудники МАЗа, БелАЗа, МЗКТ. На последнем, Минском заводе колесных тягачей, накануне состоялась встреча Александра Лукашенко с рабочими, завершившаяся криками «Уходи!». Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил о создании в стране Национального стачкома.