На Мозырском НПЗ вывесили белорусский национальный флаг. Завод присоединяется к забастовке
Мозырский нефтеперерабатывающий завод присоединяется к забастовке в Белоруссии 18 августа 2020 г.
Одно из ключевых белорусских предприятий, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, собирается присоединиться к всеобщей забастовке в Белоруссии. Заявление работников предприятия опубликовал 18 августа телеграм-канал Nexta Live.
Забастовал Мозырский НПЗ— Vladlen Los (@VladlenLos) August 18, 2020
Бастующие белорусские НПЗ: 2/2 pic.twitter.com/8tvFKFkxVp
Рабочие требуют отстранения от власти Лукашенко, признания победы Тихановской и немедленного освобождения всех политзаключенных.
Также в соцсетях публикуют фото с завода, на котором вывесили национальный белорусский флаг «Погоня» — один из символов протеста в Белоруссии.
Мозырский НПЗ ✌🏻 pic.twitter.com/JneSaQvfbe— Министерство правды (@True_gov) August 18, 2020
Мозырский НПЗ является одним из ключевых предприятий для белорусской экономики, а переработка на нем российской нефти — одним из основных способов пополнения бюджета.
Ранее председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил о создании в стране Национального стачкома. Он уточнил, что уже созданы стачкомы на всех рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий», которое накануне присоединилось к забастовке.
«В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», ОАО «Мозырский НПЗ». То же самое вам надо безотлагательно сделать на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше, БелАЗе, Белшине и на всех других предприятиях страны и тотчас делегировать своих представителей в Национальный стачечный комитет. Можно эту работу вести параллельно и, не дожидаясь создания стачкома, делегировать своего представителя в НСК», — заявил Ярошук.