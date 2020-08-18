Также в соцсетях публикуют фото с завода, на котором вывесили национальный белорусский флаг «Погоня» — один из символов протеста в Белоруссии.

Мозырский НПЗ является одним из ключевых предприятий для белорусской экономики, а переработка на нем российской нефти — одним из основных способов пополнения бюджета.

Ранее председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил о создании в стране Национального стачкома. Он уточнил, что уже созданы стачкомы на всех рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий», которое накануне присоединилось к забастовке.



«В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», ОАО «Мозырский НПЗ». То же самое вам надо безотлагательно сделать на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше, БелАЗе, Белшине и на всех других предприятиях страны и тотчас делегировать своих представителей в Национальный стачечный комитет. Можно эту работу вести параллельно и, не дожидаясь создания стачкома, делегировать своего представителя в НСК», — заявил Ярошук.

