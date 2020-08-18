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18.08.2020 14:08
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На Мозырском НПЗ вывесили белорусский национальный флаг. Завод присоединяется к забастовке

Мозырский нефтеперерабатывающий завод присоединяется к забастовке в Белоруссии 18 августа 2020 г.

Одно из ключевых белорусских предприятий, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, собирается присоединиться к всеобщей забастовке в Белоруссии. Заявление работников предприятия опубликовал 18 августа телеграм-канал Nexta Live.

Рабочие требуют отстранения от власти Лукашенко, признания победы Тихановской и немедленного освобождения всех политзаключенных.

Также в соцсетях публикуют фото с завода, на котором вывесили национальный белорусский флаг «Погоня» — один из символов протеста в Белоруссии.

Мозырский НПЗ является одним из ключевых предприятий для белорусской экономики, а переработка на нем российской нефти — одним из основных способов пополнения бюджета.

Ранее председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил о создании в стране Национального стачкома. Он уточнил, что уже созданы стачкомы на всех рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий», которое накануне присоединилось к забастовке.

«В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», ОАО «Мозырский НПЗ». То же самое вам надо безотлагательно сделать на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше, БелАЗе, Белшине и на всех других предприятиях страны и тотчас делегировать своих представителей в Национальный стачечный комитет. Можно эту работу вести параллельно и, не дожидаясь создания стачкома, делегировать своего представителя в НСК», — заявил Ярошук.

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Комментарии (3)

baddancer
ТакЪ победимЪ! Гевалт, гешефт, массаракш! Вложился во фьючерсы на Бабруйской картофельно-сырьевой бирже, и чувствую себя отлично!
260675881
Респект и уважение рабочим - не трусы.
житель города П.
Я так понимаю коммунисты, любители пролетариата, что в Беларуси что в Росиии - горяче поддерживают господина Лукашенко.. В очередной раз показывая свою лживую и гнилую суть.
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