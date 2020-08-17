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17.08.2020 15:28
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Шахты Беларуськалия перестали выдавать руду, рабочие на забастовке. В компании надеются на понимание партнеров

Производство руды на всех шахтах «Беларуськалия» прекращено. Об этом 17 августа сообщает «Спутник. Белоруссия» со ссылкой на очевидцев.

Работники компании присоединились к забастовке, которая идет по всей стране в знак протеста против победы Лукашенко на выборах и насилия силовиков. «Вместо того, чтобы спуститься в шахты, шахтеры собрались на территории предприятия», — пишет «Спутник».

«Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика», — рассказал TUT.BY один из членов стачкома.

В «Беларуськалии» заявили, что все равно постараются выполнить свои обязательства перед партнерами.

«Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24/7», — говорится в заявлении компании.

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»

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Комментарии (11)

260865121
все правильно гегемон делает. потом придут эффективные менеджеры, из 5000 тыщ останется 500, фасовать импортный песок или там глинозем.... Остальные к соседям, проникрутся духом демократии и законности, собирая урожай и копая траншеи....
Fjfef
Свято место пусто не бывает, сейчас набегут конкуренты и через месяц вы зарплату будете получать тем что вы там копаете в шахте).
Как говорится с «пониманием» но рынок есть рынок. А вы соседи Привыкли жить в социализме)))), пора отвыкать.
Nafanka
Дурачки эти шахтёры... Никому-то вы не нужны будете и с Охраной вашего труда и с Техникой безопасности будет как на отличных шахтах в ЮАР, Чили, Китае или на одиозной "Варкутинской"... Нуууу, это ж только умные учатся на чужих ошибках... все остальные - исключительно на своих... ))) "Будем посмотреть..." (с)
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