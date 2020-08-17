Шахты Беларуськалия перестали выдавать руду, рабочие на забастовке. В компании надеются на понимание партнеров

Производство руды на всех шахтах «Беларуськалия» прекращено. Об этом 17 августа сообщает «Спутник. Белоруссия» со ссылкой на очевидцев.



Работники компании присоединились к забастовке, которая идет по всей стране в знак протеста против победы Лукашенко на выборах и насилия силовиков. «Вместо того, чтобы спуститься в шахты, шахтеры собрались на территории предприятия», — пишет «Спутник».



«Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика», — рассказал TUT.BY один из членов стачкома.

