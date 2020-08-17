Шахты Беларуськалия перестали выдавать руду, рабочие на забастовке. В компании надеются на понимание партнеров
Производство руды на всех шахтах «Беларуськалия» прекращено. Об этом 17 августа сообщает «Спутник. Белоруссия» со ссылкой на очевидцев.
Работники компании присоединились к забастовке, которая идет по всей стране в знак протеста против победы Лукашенко на выборах и насилия силовиков. «Вместо того, чтобы спуститься в шахты, шахтеры собрались на территории предприятия», — пишет «Спутник».
«Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика», — рассказал TUT.BY один из членов стачкома.
В «Беларуськалии» заявили, что все равно постараются выполнить свои обязательства перед партнерами.
«Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24/7», — говорится в заявлении компании.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»