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20.08.2020 21:02
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В Минске задержали лидера стачкома МАЗа. Тысячи протестующих снова вышли на площадь Независимости

На площади Независимости в Минске снова собрались протестующие из-за результатов президентских выборов и действий со стороны силовиков. Собравшиеся в центре города скандируют «Не забудем, не простим», свидетельствуют видеозаписи, опубликованные вечером 20 августа в Сети.

Портал TUT.by уточняет, что в очередном протесте участвуют тысячи человек, они также скандируют «МАЗ». В ходе народного схода был задержан председатель стачкома завода Евгений Бохвалов. «Обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже, — заявила изданию официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По данным белорусского портала, в республиканской столице в течение дня с акциями солидарности выходили девушки с цветами, медики, студенты и сотрудники БГУ. Жители города приходили к заводам поддержать рабочих и раздать листовки. Помимо этого, прошли вело- и автоакции в поддержку действующей власти.

Белорусы протестуют уже 12-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие. При этом премьер-министр Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Позже помощник действующего президент страны уточнил, что ущерб от протестов составил полмиллиарда долларов.

Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».

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Комментарии (5)

Nationalverrater_2
ей, ддоценты с кандидадами ! И протчие юристы, портяны и филолохи !
Почему пишется "задержали"? Задержали - ето когда мордовороты - котманавты тебя тормозят и такие "Мы тебя задержим чутка, чувачок - хотим потолковать о погоде и видах на урожай. Вот тебе цветочек и бутылка водки ! Чтоб не обижался !" А когда месят ногами и палками и стреляют в кишки - это типа "арестовали"- Не ?
f0ntan
Пассажиравтотранс не будет закупать белорусские МАЗы
Mescalito
Вот и кандидаты в партию безработных нарисовались. Интересно, кто этот уважаемых господин в миру? Какую должность занимает на заводе?
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