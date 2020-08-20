На площади Независимости в Минске снова собрались протестующие из-за результатов президентских выборов и действий со стороны силовиков. Собравшиеся в центре города скандируют «Не забудем, не простим», свидетельствуют видеозаписи, опубликованные вечером 20 августа в Сети.

Портал TUT.by уточняет, что в очередном протесте участвуют тысячи человек, они также скандируют «МАЗ». В ходе народного схода был задержан председатель стачкома завода Евгений Бохвалов. «Обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже, — заявила изданию официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По данным белорусского портала, в республиканской столице в течение дня с акциями солидарности выходили девушки с цветами, медики, студенты и сотрудники БГУ. Жители города приходили к заводам поддержать рабочих и раздать листовки. Помимо этого, прошли вело- и автоакции в поддержку действующей власти.

Площадь Независимости в Минске снова собралась pic.twitter.com/QZXlz8sfhX — Чай з варэннем (@belteanews) August 20, 2020