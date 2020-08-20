В Минске задержали лидера стачкома МАЗа. Тысячи протестующих снова вышли на площадь Независимости
На площади Независимости в Минске снова собрались протестующие из-за результатов президентских выборов и действий со стороны силовиков. Собравшиеся в центре города скандируют «Не забудем, не простим», свидетельствуют видеозаписи, опубликованные вечером 20 августа в Сети.
Портал TUT.by уточняет, что в очередном протесте участвуют тысячи человек, они также скандируют «МАЗ». В ходе народного схода был задержан председатель стачкома завода Евгений Бохвалов. «Обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже, — заявила изданию официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Сейчас, Минск, площадь Независимости pic.twitter.com/6ZYIoAIShE— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) August 20, 2020
По данным белорусского портала, в республиканской столице в течение дня с акциями солидарности выходили девушки с цветами, медики, студенты и сотрудники БГУ. Жители города приходили к заводам поддержать рабочих и раздать листовки. Помимо этого, прошли вело- и автоакции в поддержку действующей власти.
Площадь Независимости в Минске снова собралась pic.twitter.com/QZXlz8sfhX— Чай з варэннем (@belteanews) August 20, 2020
Белорусы протестуют уже 12-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие. При этом премьер-министр Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Позже помощник действующего президент страны уточнил, что ущерб от протестов составил полмиллиарда долларов.
Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».