Помощник Лукашенко: Текущий ущерб от протестов в Белоруссии составляет 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами

В Белоруссии оценили ущерб от протестов. По словам Валерия Бельского, который занимает должность помощника главы государства Александра Лукашенко по вопросам финансово-кредитной системы, он уже составил не менее 500 млн долларов.



«Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», — приводит слова Бельского БелТА 19 августа.

