Помощник Лукашенко: Текущий ущерб от протестов в Белоруссии составляет 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами
В Белоруссии оценили ущерб от протестов. По словам Валерия Бельского, который занимает должность помощника главы государства Александра Лукашенко по вопросам финансово-кредитной системы, он уже составил не менее 500 млн долларов.
«Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», — приводит слова Бельского БелТА 19 августа.
Протесты в Белоруссии поддержали забастовками сотрудники крупнейших предприятий страны — таких, как БелАЗ, МАЗ, МЗКТ,«Беларуськалий» и других. В частности, сообщалось об остановке производства руды на шахтах «Беларускалия». При этом премьер-министр Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Откуда тогда такие потери экономики, белорусские чиновники не пояснили.
Протесты в Белоруссии продолжаются больше недели. До последнего времени его участников жёстко задерживали силовики. В выходные на смену столкновениям пришли мирные акции, а задержанных стали выпускать из изоляторов. С началом новой недели ОМОН снова стал грузить протестующих в автозаки.