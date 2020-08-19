Координационный совет белорусской оппозиции безуспешно пытался связаться с Лукашенко. Переговоры требуют немедленно

Приобретший лицо в виде президиума 19 августа Координационный совет провел первое совещание и принял резолюцию. В ней сказано, что "единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов». Пока же, сказано в документе, белорусский народ продолжит реализовывать свои конституционные права, в том числе право на забастовку и мирные акции, право на судебную защиту, свободное выражение мнений и убеждений и право на получение полной и достоверной информации. Другие пункты резолюции, можно сказать, переписаны в документ с плакатов протестующих - совет требует прекратить насилие, освободить политзаключенных и признать выборы недействительными.

Преодолеть кризис белорусская оппозиция считает возможным только с помощью переговоров. Они требуют новых выборов, Лукашенко им не отвечает.

Как пишет TUT.by, сегодня члены совета также пытались позвонить в администрацию президента, но ответа не удостоились. Вариант, что там не ответят и в дальнейшем, в совете допускают, но надеются на диалог.

Члены совета подчеркнули, что у них нет никакой программы и они не являются политической партией. Там услышали и мнение Евросоюза о непризнании итогов выборов, и слова из Москвы о том, что они были не идеальны. По мнению оппозиции, кризис белорусы должны преодолеть самостоятельно, без внешнего вмешательства.

В совет вошли нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше Павел Латушко, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и её соратница Мария Колесникова.

Орган был создан после массовых акций протеста, которые длятся в Белоруссии вторую неделю. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых Лукашенко победил более чем с 80 процентами голосов.