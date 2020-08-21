Тихановская призвала не останавливать забастовки в Белоруссии, потому что они «зажали диктатуру в угол»
Воспользоваться «абсолютно легальным и мощным» оружием в виде забастовок и расширить их призвала через видеообращение официально проигравший выборы в Белоруссии кандидат Светлана Тихановская.
Новое обращение кандидат от оппозиции записала 21 августа. Тихановская призвала белорусов продолжать быть едиными и напомнила, что в фонды поступили миллионы чтобы поддержать бастующих. «Вы — символ новой, свободной Белоруссии. Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают. <...> Поэтому я прошу вас, продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», - заявила Тихановская.
После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, на которых победил единственный за всю историю современной Белоруссии президент Александр Лукашенко, в стране начались масштабные акции протеста и забастовки. О том, как они проходили, читайте в материале «Фонтанки».
Белорусы протестуют уже 13-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие. При этом премьер-министр Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Позже помощник действующего президента страны уточнил, что ущерб от протестов составил полмиллиарда долларов.
Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».