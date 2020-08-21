Тихановская призвала не останавливать забастовки в Белоруссии, потому что они «зажали диктатуру в угол»

Воспользоваться «абсолютно легальным и мощным» оружием в виде забастовок и расширить их призвала через видеообращение официально проигравший выборы в Белоруссии кандидат Светлана Тихановская.



Новое обращение кандидат от оппозиции записала 21 августа. Тихановская призвала белорусов продолжать быть едиными и напомнила, что в фонды поступили миллионы чтобы поддержать бастующих. «Вы — символ новой, свободной Белоруссии. Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают. <...> Поэтому я прошу вас, продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», - заявила Тихановская.