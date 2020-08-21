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21.08.2020 08:57
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Тихановская призвала не останавливать забастовки в Белоруссии, потому что они «зажали диктатуру в угол»

Воспользоваться «абсолютно легальным и мощным» оружием в виде забастовок и расширить их призвала через видеообращение официально проигравший выборы в Белоруссии кандидат Светлана Тихановская.

Новое обращение кандидат от оппозиции записала 21 августа. Тихановская призвала белорусов продолжать быть едиными и напомнила, что в фонды поступили миллионы чтобы поддержать бастующих. «Вы — символ новой, свободной Белоруссии. Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают. <...> Поэтому я прошу вас, продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», - заявила Тихановская.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, на которых победил единственный за всю историю современной Белоруссии президент Александр Лукашенко, в стране начались масштабные акции протеста и забастовки. О том, как они проходили, читайте в материале «Фонтанки».

Белорусы протестуют уже 13-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие. При этом премьер-министр Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Позже помощник действующего президента страны уточнил, что ущерб от протестов составил полмиллиарда долларов.

Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».

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Комментарии (10)

житель города П.
По моим наблюдения за госТВ Беларуси.. Более суток Лукашенко вне медиа. Его цитаты, репортажи - позавчерашние. Ну, может устал, всё таки не самые простые 10 дней были. Продолжают талдычить и разбирать фэйковую "программу" оппозиции.. На ЦЕНТРАЛЬНОМ канале, несколько дней, с выведение на экран "цитат" и пр. Что странно. Потому что есть реальные высказывания и программы кандидатов оппозиционных Лукашенко, они в открытом доступе и с ними тоже можно работать. А вот пролукашенковские митинги организовывают и освещают по ТВ классно! Правильный тон выбрали, правильный стиль. В общем на сегодня считаю что не ведёт ни одна из сторон. Наблюдаем)
sakorol
Надеюсь,что белорусы не идиоты и возьмут помощь
Гражданкa
" в фонды поступили миллионы чтобы поддержать бастующих"

занятно... какие фонды? кто дал денег? как и кем эти деньги могут быть взяты? поддержать бастующих - это что имеется в виду? а потом, когда от их заводов ничего не останется, тоже будут фонды, поддержка?

сейчас они откажутся от работы, а потом, имхо, как бы им не оказаться без нее, что гораздо хуже
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